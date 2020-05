Lieblingsorte in Plön zeigen : Tourist Info sucht Plöner für Fotomotive

Eine professionelle Fotografin wird mit ihrem Models „stimmungsvolle Fotos“ machen.

von Michael Kuhr

09. Mai 2020, 18:40 Uhr

Plön | Die Tourist Info Plön geht neue Wege in der Darstellung der Schönheiten der Region. Caroline Backmann und ihre Mitarbeiterin Babette Otto suchen jetzt Menschen aller Altersgruppen aus Plön, die Interesse und Lust haben, ihre Lieblingsorte in Plön zu zeigen. „Die Fotos werden von einer professionellen Fotografin gemacht“, versprechen die beiden Touristikerinnen. Es geht inhaltlich darum, dass Plönerinnen und Plöner authentisch Urlaubern und Gästen der Stadt Plön ihre Region vorstellen. Die Fotos dürfen die Models auch für sich behalten und verwenden, wenn auch die Tourist Info das darf. Die Fotografin wird mit ihrem Models „stimmungsvolle Fotos“ machen. Es geht um Familien, Freunde, Verliebte, Teens, Best Ager, gern auch mit einem Vierbeiner und um die Themen Wandern, Naturerleben, Essen und vieles mehr. Anmeldung unter babette.Otto@plone.de