Tourismusverband ohne Schönwalde

Bungsberggemeinde will 12 000 Euro Mitgliedsbeitrag im Zweckverband Holsteinische Schweiz lieber vor Ort in Tourismus investieren

von shz.de

24. März 2018, 19:12 Uhr

Die Gemeinde Schönwalde und die Tourismuszentrale Holsteinische-Schweiz (TZHS) wurden nie so richtig warm miteinander. Nun will die Gemeinde von 2020 an wieder eigene Wege gehen. Einstimmig beauftragten CDU und SPD im Finanzausschuss den Bürgermeister, den Austritt aus dem Zweckverband TZHS zum Ende des Jahres 2019 zu erklären.

Kurios dabei: Laut Antrag der SPD herrschte noch im November im Finanzausschuss Eunigkeit über einen Austritt, weil die Tourismuszentrale die von Schönwalde geforderte Halbierung der Mitgliedsbeiträge abgelehnt hatte.

In der Dezembersitzung der Gemeindevertretung hatte die CDU die nicht erfolgte Kündigung mit dem Fehlen eines formalen Beschlusses begründet. Als Konsequenz daraus stellte die SPD im jüngsten Finanzausschuss einen neuen Antrag aus Austritt, dem der Ausschuss geschlossen zustimmte.

12 000 Euro zahlt Schönwalde gemäß Satzung des Zweckverbandes für die Mitgliedschaft in der TZHS. Dieses Geld wolle man künftig für Tourismusförderung vor Ort einsetzen, kündigte Bärbel Seehusen (SPD) an, ohne konkrete Projekte zu nennen. Die SPD sieht in den Kosten der Mitgliedschaft in der TZSH ein Missverhältnis von Kosten und Nutzen und verweist auf fehlende Gastronomie, die Auflösung des Fremdenverkehrsvereines und die zunehmende Selbstvermarktung der Vermieter von Ferienunterkünften. Die touristische Ausrichtung sei nach ihrer Einschätzung rückläufig, argumentiert die SPD weiter, und Veranstaltungen würden getragen von Sparkassenstiftung, Kirche, Dorfmuseum und dem Gemeindebeirat.

Dessen Vorsitzender Andreas Schulenburg hatte sich auf Bitten des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Krahl (CDU) ebenfalls zur TZHS geäußert. Schulenburg bemerkt in einer Stellungnahme eine Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen an die Arbeit im Tourismusbeirat der TZHS und der Realität. Während er von Überlegungen zur touristischen Entwicklung ausgegangen sei, werde im Beirat die Vermarktung der Holsteinischen Schweiz behandelt.

Es gehe zahlreiche Aktivitäten der TZHS, nur passten wenige davon für Schönwalde. Viele Veranstaltungen habe der Gemeindebeirat bisher selbst organisiert, bislang aber keine Nachahmer gefunden. Schulenburg kommt zu dem Ergebnis, dass Überlegungen zu einem Austritt legitim seien, er führt aber zugleich den Vorteil einer überregionalen touristischen Vermarktung des Ortes durch die TZHS an.

Abschließend macht er verschiedene Vorschläge für eine touristische Entwicklung, mahnt auch das Erfordernis eines Tourismusbeauftragten in der Gemeinde an. Dieses Papier zog Krahl als eine weitere Bestätigung der Gemeinde in ihrem Bestreben zum Austritt aus der TZHS heran.

In der Sache waren sich die sieben Ausschussmitglieder einig und diskutierten nicht. Parteiübergreifend sah man den erklärten Austritt als ein Signal an den Zweckverband noch einmal über eine Reduzierung des Beitrages nachzudenken. Bei gesenkten Beiträgen würde man durchaus auch wieder eintreten.

Seehusen sprach von einem Missverhältnis, wenn die Kasseedorf eine Mitgliedschaft in der TZSH für den Minimumbeitrag von rund 2000 angeboten werden, Schönwalde aber weiterhin 12 000 Euro zahlen solle.

Die Entscheidung in Schönwalde kommentierte Per Köster, Geschäftsführer der Tourist-Info Eutin und der TZSH, so: „Eine bedauerliche Entscheidung, die den keimenden touristischen Pflänzchen Bunsgberg, Pfarrhof und Dorfmuseum die Kraft nimmt. Sie hätten in der TZHS eine gute Chance auf Entwicklung.“