Plön : Tourismus-Chefin: „Das Schlimmste ist die Unsicherheit“

In der Tourist Info Großer Plöner See versucht sich Caroline Backmann mit ihrem Team irgendwie auf die bevorstehende Saison vorzubereiten.

19. April 2020, 14:15 Uhr

Plön | Sind trotz Corona noch Feste möglich? Diese Frage dürfte sich aktuell nicht nur die Plöner Touristik-Chefin Caroline Backmann stellen. Sie und ihr Team feilen an Konzepten für die Zukunft nach Corona/mit Corona. Doch schon jetzt steht fest: Gleich mehrere Veranstaltungen drohen dem Virus zum Opfer zu fallen.

Absagen für Flohmarkt und Picknick – Entscheidung für Stadtbuchtfest steht noch aus

Der Flohmarkt am 9. Mai ist abgesagt, das Picknick im Schlosspark am 14. Juni so gut wie. Für das Stadtbuchtfest (21. bis 23. August) ist in Plön noch nichts entschieden. Bürgermeister Lars Winter will vor einer Absage noch abwarten, wie das Land seine Vorgaben konkretisiert. Caroline Backmann hätte für den Tourismus eine klarere Perspektive erwartet und dass Politik sich in den nächsten Tagen intensiv damit beschäftigt.

„Das Schlimmste ist die Unsicherheit“, sagt sie. „Wir müssen wissen, ob Gäste da sind oder ob wir Veranstaltungen nur für Plöner machen.“ Kleine flexible Veranstaltungen für Markt, Fischereigelände, Bootshafen und Schlossgebiet, wo Abstände eingehalten werden könnten, seien eine Alternative. Auch die Vermieter bräuchten Planungssicherheit. Sie mussten für alle stornierten Buchungen bis zum 19. April die volle Anzahlung zurück überweisen. Jetzt liefen Stornierungen für den Sommer. Neubuchungen gebe es keine. Für den Tourismus in Deutschland und damit in der Holsteinischen Schweiz sieht Caroline Backmann dennoch klare Zuwächse für die Zukunft.

Mehr zertifizierte Betriebe als zuvor

Die Anzahl der Betriebe mit drei und vier Sternen nehme zu. 2017, zitiert sie aus einer Statistik, machten touristische Umsätze in der Holsteinischen Schweiz jährlich mehr als 200 Millionen Euro aus, davon ein Drittel im Einzelhandel. Bis Ende Juni seien 27 von 103 der 140 Vermieter in Plön und Bosau neu zu klassifizieren. Dafür ersann Backmann ein kontaktloses System, das der Deutsche Tourismusverband (DTV) sogleich an alle Einrichtungen deutschlandweit weiter empfohlen habe. Daneben liefen langfristige Projekte weiter: Neugestaltung Naturerlebnis Ölmühle, Aktualisierung von Beschilderung, Begleitung einer Studie zum Wasserwanderweg Schwentine.

„Digitaler Frühjahrsputz“ in der Tourist-Info

Seit vier Wochen haben Besucher keinen Zutritt zur Tourist-Info (TI) Großer Plöner See im Bahnhof, im Inneren gehen die Arbeiten weiter mit Frühjahrsputz, digital und räumlich. Aufgeräumt werden 25.000 digitale Bilder und 55.000 Dateien. Statt in Ordnern erfasst die TI künftig alles elektronisch, auch die Kurabgabe, was allerdings erst ein Drittel der Vermieter nutze. Für die Räume im Bahnhof hat die Stadt ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben, von dem es abhängt, ob das Dachgeschoss zu Büros ausgebaut wird, denn für neun Mitarbeiter und zwei Auszubildende ist es längst zu eng geworden. Eine der Auszubildenden ist Philine von Krosigk, deren Abschlussprüfung wegen Corona auf Mitte Juni verschoben wurde. Sie habe nach der Prüfung aber ohnehin den Sommer über noch bleiben wollen, erzählt die 22-Jährige, während sie das Lager aufräumt und alte Flyer und Urlaubsmagazine entsorgt. Ihre Nachfolgerin stammt aus Plön, sei aus acht Bewerbern ausgewählt worden und beginnt am 1. August ihre Ausbildung.