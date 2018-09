Torwart Thorsten Klüver verhindert eine höhere Niederlage

von Harald Klipp

Die SG Scharbeutz/Süsel verlor in der A-Klasse mit 0:5 (0:2) gegen die Bujendorfer Spielvereinigung. Wieder einmal stand dem Scharbeutzer Trainer Dennis Rosenlöcher nur eine Mannschaft mit wenig Auswechselspielern zur Verfügung, die vorher auch so nie gespielt hatte. Gerade in der Abwehr und im Mittelfeld fehlten wichtige Stammspieler.

Die Gäste konnten aus dem Vollen schöpfen, hatten jedoch in der Anfangsphase Probleme mit beherzt kämpfenden Gastgebern. Allen voran Keeper Thorsten Schütt hielt seine Mannschaft mit Paraden im Rennen. Doch nur sehr wenige Entlastungsangriffe erfolgten auf das Bujendorfer Tor – meist war bereits an der Strafraumgrenze die Gefahr gebannt. Die Bujendorfer waren über die gesamte Partie Spiel bestimmend, mussten aber bis zur 30 Minute Geduld bewahren, ehe Nils Brennecke den Ball ins eigene Tor abfälschte (30.). Nach der Führung war der Knoten auf Bujendorfer Seite geplatzt. Marcel Kramp erhöhte vor der Pause auf 2:0 (38.). In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste ihre Offensivqualitäten zeigen – scheiterten aber auch am starken Thorsten Klüver (Foto).

Doch der Scharbeutzer Schlussmann konnte nicht alle Tore verhindern. Marcel Maasch traf zum 3:0 (51.). Espen Prieß schoss das 4:0 (63.). Maasch markierte mit dem 5:0 den Endstand (72.). „Wir haben den Ball gut laufen lassen. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ein Lob geht an den Scharbeutzer Torhüter Thorsten Klüver. Er hat einen höheren Sieg verhindert“, sagte der Bujendorfer Trainer Andreas Pump nach dem Abpfiff. „Es war das befürchtete Spiel. Meine Spieler auf dem Platz waren gut, standen jedoch nicht im Training und waren überhaupt nicht eingespielt. So war nicht mehr drin. Dazu kommt, dass Bujendorf sehr stark ist und auch in der Höhe verdient gewonnen hat“, sagte der Scharbeutzer Trainer Dennis Rosenlöcher.