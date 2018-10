Tormaschine springt nicht an

von Harald Klipp

23. Oktober 2018, 20:33 Uhr

Die Bujendorfer Spielvereinigung verlor in der A-Klasse 0:2 (0:0) beim SV Heringsdorf. In der ruppig geführten Begegnung konnte die Bujendorfer Tormaschine ihr Potenzial nicht ausspielen. Shafi Azizi erzielte das 1:0 (68.) Minute. Kurz vor Schluss erhöhte Azizi auf 2:0 (90.). „Wir haben unterirdisch gespielt und keine Torchance kreiert. Hätte der Schiedsrichter früher durchgegriffen, wäre die Partie nicht so hart geführt worden. Wir haben uns von dem Verhalten der Gastgeber anstecken lassen“, meinte der Bujendorfer Trainer Andreas Pump.