Tor in letzter Sekunde sorgt für Unentschieden

von Harald Klipp

05. Mai 2018, 13:36 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz II haben sich im letzten Saisonspiel vom TSV Schwarzenbek mit einem 25:25 (10:13)-Unentschieden getrennt. Die Meisterschaft in der Süd/Ostsee-Liga war zuvor gesichert worden.

„Wir wollten nochmal ohne Druck und mit viel Spaß zwei Punkte aus Schwarzenbek mitnehmen“, sagt Fred Boller. Doch nach einer ausgeglichenen Anfangsphase führten die Gastgeberinnen Mitte der ersten Hälfte mit fünf Toren. Schnell wurde der HSG-Mannschaft klar, dass es für die Gastgeberinnen ein attraktives Ziel war, in eigener Halle gegen den Meister zu gewinnen. Zur Pause lag die HSG zwar nur noch mit drei Toren zurück, dennoch wurde der Meister seiner Favoriten-Rolle nicht gerecht. Vor allem der gut aufspielende Schwarzenbeker Angriff um Franziska Jänicke und Celina Skala machte den Holsteinerinnen das Leben schwer.

In der zweiten Hälfte kamen die Holsteiner Handballerinnen immer näher an die führenden Schwarzenbekerinnen heran – auch weil sie in der Abwehr offensiver wurden. Erst kurz vor dem Ende des Spiels konnte das Team um Top-Torschützin Jessica Plötz beim 24:24 den ersten Ausgleich nach dem 4:4 (6.) herstellen. Boller sprach von einem „nun offenen Schlagabtausch auf hohem Niveau“.

Ein Mal noch konnten

die Schwarzenbekerinnen in Führung gehen. Boller nahm in der Folge eine Auszeit, doch der letzte HSG-Angriff fand nicht direkt den Weg zum Ausgleich. Ein Foul mit dem Abpfiff brachte dem Holstein-Team jedoch einen letzten Freiwurf. Plötz trat an – und traf spektakulär.

„Das Remis war aufgrund unserer stärkeren zweiten Halbzeit verdient“, bilanziert Boller. Nach dem wahrscheinlichen Abstieg der ersten Holsteiner Handballerinnen aus der Landesliga hofft er nun, auch in der kommenden Saison in der Süd/Ostsee-Liga antreten zu können. Ob das klappt, klärt sich in den nächsten Wochen.



HSG Holsteinische Schweiz II:

Hahn – Plötz (7), Härzer (4), Wendt (4/2), Zühlke (3), Puschkarev, Wagner, Simonsen (je 2), Thormann (1), Lütt, Hänisch