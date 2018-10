Malente : Tomaten hängen 3,50 Meter hoch

Hobbygärtner Erich Eichhorn und Enkeltochter Finja klettern zur Ernte der Tomaten auf eine Leiter.

von Michael Kuhr

14. Oktober 2018, 10:00 Uhr

Eigentlich sind es sprichwörtlich die süßen Trauben, die hoch hängen. Bei Erich Eichhorn in Malente hängen die Tomaten hoch. Gemeinsam mit seiner achtjährigen Enkelin Finja muss Erich Eichhorn eine Leiter bemühen, um die Tomate hoch oben an der Dachrinne zu ernten. „Das haben wir hier noch nicht erlebt“, schmunzelt Eichhorn, der auch begeisterter Imker ist. Manche Früchte wachsen sogar in Flaschenform. Ein besonderes Rezept für dieses Wachstum gibt es nicht. „Ich habe die Pflanzen allerdings täglich mit Wasser versorgt und Gutes mit Ihnen besprochen“, verrät Erich Eichhorn. Die Pflanzen stehen nicht in der prallen Sonne.