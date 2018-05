Tom Seeger gleicht für die Sportvereinigung Pönitz aus

von Harald Klipp

Die Spielvereinigung Pönitz trennte sich in der Fußball-Kreisliga Ost mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden vom TuS Garbek. In einem tempoarmen Spiel mit vielen Unterbrechungen wurden die Pönitzer kalt erwischt.

Oliver Mester brachte die Gäste mit einem Freistoß früh in Führung (4.). In der Folge verpassten Jan Finkel und Martino Morszeck den Ausgleich. Nach der Pause mehrten sich die Anzahl der Pönitzer Chancen. Dreimal scheiterte Morszeck am gut aufgelegten Gästekeeper Alexander Neben. Auch Jonas Felbinger und Ahmed Osman brachten den Ball nicht ins gegnerische Tor. Das aus Pönitzer Sicht erlösende 1:1 fiel nach Vorarbeit von Martino Morszeck durch Tom Seeger (71.). „Es war wenig Spielfluss in der Begegnung, was an den langen Unterbrechungen durch den Schiedsrichter lag. Es dauerte immer sehr lange, bis er wieder anpfiff. So war kein Tempo in der Partie. Wir müssen uns aber selbst ankreiden, dass wir die vielen Chancen nicht genutzt haben. Da war mehr drin“, sagte der Pönitzer Trainer Christian Born.