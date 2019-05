von Michael Kuhr

05. Mai 2019, 19:14 Uhr

Kiel | Toleranz und Religion – ein Thema, das polarisiert. Am kommenden Donnerstag, 9. Mai, leitet Professor Bernd Simon von der Kieler Forschungsstelle Toleranz (KFT) ein Streitgespräch zwischen Volker Beck (ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, Zentrum für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Universität Bochum) und dem religionskritischen Philosophen und Schriftsteller Dr. Michael Schmidt-Salomon. Das Gespräch beginnt um 18.15 Uhr im Frederik-Paulsen-Hörsaal (Audimax). Am Ende kann das Publikum natürlich mitdiskutieren.