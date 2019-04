Todendorf wird ein Modellstandort

von Michael Kuhr

24. April 2019, 00:36 Uhr

Todendorf | Die Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen, hat in einem Schreiben der Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein (CDU) bestätigt, dass der Bundeswehrstandort Panker-Todendorf als einer von nur acht Modellstandorten für das Pilotprojekt „Modell Kasino“ ausgewählt wurde. Mit diesem Modellprojekt soll die bewirtschaftete Betreuung an Bundeswehrstandorten gestärkt werden.

„Erst Ende Februar 2019 habe ich den Standort Todendorf besucht und bin auf hochmotivierte Soldatinnen und Soldaten getroffen. Dabei bin ich jedoch auch auf die schlechte Betreuungssituation vor Ort angesprochen worden und habe daher das Gespräch mit unserer Verteidigungsministerin gesucht“, so Bernstein und weiter „umso mehr freue ich mich für die Soldaten vor Ort, dass der Standort in Todendorf nun so schnell vom Verteidigungsministerium ausgewählt wurde.“

Zunächst wird in den Modellstandorten mit einer detaillierten Ermittlung und Abstimmung des Bedarfs begonnen. Voraussichtlich erfolgt die öffentliche Ausschreibung dann im Laufe des dritten Quartals.

„Einrichtungen für bewirtschaftete Betreuung sind wichtige soziale Orte, die für den inneren Zusammenhalt der Truppe von großer Bedeutung sind“, ist die CDU-Abgeordnete überzeugt und ergänzte abschließend „das gilt umso mehr für solche Einheiten, die regelmäßig im Auslandseinsatz sind, wie etwa die Flugabwehr in Todendorf.“