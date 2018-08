Tobias und Tobias starten durch

von Achim Krauskopf

06. August 2018, 13:04 Uhr

Sie tragen den selben Vornamen und haben in diesem Monat beide eine Lehre als Bankkaufmann bei der Volksbank Eutin begonnen: Tobias Schramm und Tobias Thode. Wie in den vergangenen Jahren wurden sie von den Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr durch die verschiedenen Abteilungen der Bank begleitet und so langsam an den Arbeitsalltag herangeführt. Derzeit bildet die Volksbank Eutin insgesamt sechs junge Leute aus.

In den kommenden drei Jahren sollen die zwei „Neuen“ alle Abteilungen des Hauses sowie die dazugehörenden Filialen durchlaufen und eine fundierte theoretische Ausbildung in der Berufsschule erhalten. Für eine Abrundung des nötigen „Know-hows“ gibt es begleitende Trainings, Projekte und Seminare an der Geno-Akademie in Rendsburg. In der Freizeit spielt Tobias Schramm Basketball und Tobias Thode Fußball.