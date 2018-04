Eutiner Aufklärungsbataillon 6 : Tobias Aust neuer Kommandeur

Nach neun Jahren kehrt der ehemalige Chef der 2. Kompanie nach Eutin zurück. Andreas Fetzer ist Stellvertreter des neuen Chefs.

von Achim Krauskopf

05. April 2018, 15:30 Uhr

Das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ hat seit gestern einen neuen Kommandeur: Während eines Appells in der Kulisse des Marktes trat Oberstleutnant Tobias Aust (40) die Nachfolge von Oberstleutnant Alexander Radü (45) an. Aust hat dem Eutiner Bataillon in den Jahren 2006 bis 2009 als Chef der 2. Kompanie und S3-Offizier angehört, von Dezember 2007 an führte der Generalstabsoffizier für ein halbes Jahr eine gemischte Aufklärungskompanie in Nordafghanistan.

Neben Aust als 22. Bataillonskommandeur trat gestern Andreas Fetzer seinen Dienst an, der ebenfalls Eutin und Afghanistan kennt: Der aus Bayern stammende Oberstleutnant ist neuer stellvertretender Kommandeur, eine Position, die 15 Monate lang unbesetzt war. Fetzer war zuletzt an der Offiziersschule des Heeres, zu seiner Vita gehört die Funktion als Kompaniechef bei den Aufklärern in Freyung. Er war einer der acht Eutiner Aufklärer, die als erste 2003 in Afghanistan waren.

Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 41 Vorpommern, Brigadegeneral Oliver Kohl, vollzog den Kommandowechsel bei strahlendem Sonnenschein, nachdem er Radü für seine drei Jahre in Eutin beste Noten ausgestellt hatte: Radüs große Fähigkeiten und sein Fachwissen hätten auch auf höheren Ebenen Anerkennung gefunden, er sei als Ratgeber geschätzt worden. Radü habe sich bei der Ausbildung auch nicht von „Fachlichkeiten“ ausbremsen lassen: „Hier bei uns wedelt nicht der Schwanz mit dem Hund“, betonte der General.

Große Führungsleistung bescheinigte Kohl dem scheidenden Kommandeur auch bei dem Einsatz des Bataillons im afrikanischen Mali mit extremen Herausforderungen: „Ich habe sie nicht beneidet“, räumte der General ein und lobte Radü in höchsten Tönen dafür, wie er diese Herausforderungen gemeistert habe. Tobias Aust empfahl der General, sich an die Spitze des Bataillons zu stellen, ihm den Weg zu weisen, es aber auch vor Gegenwind zu beschützen. Einen guten Ruf in der Region habe sich der neue Kommandeur bereits in seiner ersten Dienstzeit in Eutin erworben.

Der Brigadegeneral betont außerdem, dass die Einbindung der Aufklärer in die Region mit zwei Patenstädten (Eutin und Bad Schwartau) und Patengemeinden für jede Kompanie in der Bundeswehr einmalig sei. Diese enge Verbundenheit zwischen Bevölkerung und Aufklärern unterstrich auch Eutins Bürgermeister Carsten Behnk. Und Alexander Radü sagte in seiner Abschiedsrede: Ein feste Verankerung der Soldaten habe er an allen Aufklärer-Standorten erlebt, in Eutin sei aber besonders beeindruckend, was über die vielen formalen Kontakte hinausgehe: „Es ist das ehrliche Interesse am Alltag und am Erlebten ,ihrer‘ Soldaten, das wir erfahren durften.“

Drei Jahre Kommandeur sei etwas besonderes, an der Spitze der Eutiner Aufklärer sei es sicher das berühmte I-Tüpfelchen, sagte Radü weiter. Die Rahmenbedingungen – von Infrastruktur über Personal bis hin zu Materialverfügbarkeit – seien schwer gewesen, aber im Bataillon gebe es die Bereitschaft der Soldaten, den Dienst nicht als Beruf wie jeden anderen zu sehen, sondern die Höhen und Tiefen auch als etwas besonderes wahrzunehmen. Nach seiner Erfahrung in Eutin sei er sehr er zuversichtlich, dass im Bataillon der für eine gute Gemeinschaft notwendige Schulterschluss weiter funktionieren werde.