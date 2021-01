Eutin : Tobias Aust: 2021 ist sein letztes Jahr als Kommandeur des Aufklärungsbataillons 6

Der Oberstleutnant im OHA-Gespräch blickt auf das Corona-Jahr zurück und voraus aufs neue Jahr – und die kommenden Einsätze.

04. Januar 2021, 09:33 Uhr

Eutin | Die Eutiner Aufklärer haben sich eingerichtet im „New Normal“. So spricht Tobias Aust, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“, zumindest über den neuen, coronabedingten Normalzustand, in dem die mehr als 550 Soldaten ihren Dienst verrichten. Die Pandemie scheint das Bataillon gut vor dem Kasernentor gelassen zu haben; zwei bis drei Verdachtsfälle habe es gegeben, so Aust – aber keine Infizierten.

„Kohorten kannten wir eher aus Asterix-Comics“

Den ersten Lockdown erlebte ein Großteil des Bataillons im Frühjahr während einer Übung in Vorpommern. Da die Soldaten ohnehin in Gruppen eingeteilt waren, wurde das jetzt gängige Kohorten-Prinzip im Grunde schon gelebt. Aber auch für die Bundeswehr war der Begriff Kohorten neu. „Den kannten wir eher aus Asterix-Comics“, scherzte Aust.

Den zweiten Lockdown erlebt das Bataillon nun bereits routiniert. Mund-Nasen-Bedeckungen – natürlich in Tarn-Grün – werden bereits seit Beginn der Pandemie getragen, das Kohorten-Prinzip in den Kompanien täglich gelebt. Würde sich jemand infiziert haben, würde nur die entsprechende Gruppe isoliert, so Aust. „Davor sind wir nicht gefeit. Es ist aber wichtig, dass das System greift, die Kontakte zu minimieren“, so Aust.

„Die Truppe ist nur noch draußen“

Trotz der anfänglichen Unsicherheit ob der Pandemie – Aust: „Wir können ja nicht so einfach wie andere ins Homeoffice wechseln“ – sei der Ausbildungsstand gehalten worden. Seit Jahresmitte wurde – den Fokus weiter fest auf die Landes- und Bündnisverteidigung – stetig wieder geübt. „Die Truppe ist nur noch draußen“, sagt Aust. Und das im doppelten Sinn, denn nicht nur wegen Corona – um die Ansteckungsgefahr zu minimieren – findet die Ausbildung aktuell meist unter freiem Himmel statt. Stets müsse sich jedoch der persönliche Infektionsschutz und die Einsatzbereitschaft in Ballance halten, so Aust. So gelangen auch die großen Übungen im Sommer und Herbst 2020 – seit langem wurden hier wieder Anlandungen der Ostseeküste und Hubschrauber-Transporte trainiert.

Vorbereitungen für Ausbildungswoche

Auch im kommenden Jahr soll stetig für den Ernstfall trainiert werden. So steht bereits im März die Ausbildungswoche der Aufklärungsverbände der Bundeswehr in Eutin und Putlos auf dem Plan. Das Bataillon ist nach 2015 wieder Gastgeber dieses umfangreichen Trainigscamps. Vor knapp fünf Jahren waren rund 300 Soldaten dafür nach Eutin gekommen. Coronabedingt haben die Militärs jetzt ein Hygienekonzept erarbeitet. Es sieht vor, dass sich insbesondere die Gast-Soldaten vorher in Quarantäne begeben oder sich kurz vor der Anreise testen lassen. Zudem werde auch hier das Kohorten-Prinzip eingehalten, so Aust. Aufgrund der Pandemie müssen allerdings flankierende Veranstaltungen wie das Freundschaftstreffen entfallen.

Unterstützung für Nato-Truppen in Litauen

Das Training geht anschließend in 2021 unvermittelt weiter, kündigte Aust an. „Denn wir schauen schon auf 2022“, so der Oberstleutnant. In etwas mehr als einem Jahr sollen 100 bis 120 Eutiner Soldaten für acht bis zehn Wochen die Nato-Truppen in Litauen unterstützen. „Das wird für uns wie ein großer Übungsplatz-Aufenthalt“, blickte Aust voraus. Doch nicht nur darauf bereite man sich – abhängig vom Infektionsgeschehen – vor: Zugweise, also mit zehn bis 20 Soldaten, geht das Bataillon in 2021 wieder in den Einsatz – nach Mali (Afrika) und ins Kosovo, kündigte Aust an. Dass aktuell alle Soldaten das Weihnachtsfest in der Heimat verbringen können, sei somit „nur eine kurze Verschnaufpause“, meinte Tobias Aust.

„Corona wird uns auch in 2021 noch weiter beschäftigen“, ist sich Aust sicher. Für den Oberstleutnant wird 2021 das letzte Jahr als Kommandeur in Eutin sein; seine „Stehzeit“ in Eutin ist vorüber. Nach etwas mehr als drei Jahren wird er dann turnusgemäß auf einen anderen Dienstposten wechseln. Er sei dankbar, so lange in Eutin Kommandeur gewesen zu sein, so Aust, der im kommenden Jahr noch die Umbenennung der Rettberg-Kaserne vornehmen wird. In der Jahresmitte werde feststehen, wohin er versetzt werde. Noch gelte: „Vor Gericht und auf hoher See und vor dem Personalwesen der Bundeswehr“ sei man in Gottes Hand, scherzte Aust.