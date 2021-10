Fussball-Oberliga : Tim Schüler schießt für Eutin 08 das frühe Siegtor gegen den Oldenburger SV

Eutin 08 gewinnt nach dem Treffer in der dritten Spielminute 1:0(1:0) gegen Oldenburg.

Für den Beobachter war es ein Déjà Vu: Tim Schüler sprintet mit dem Ball am Fuß von rechts an der 16-Meter-Linie in hohem Tempo nach links, zieht mit links ab – und der Ball schlägt links unten haarscharf neben dem Pfosten ein. Genau so traf Schüler vor zwei Wochen in Oldenburg zur 1:0-Führung für Eutin 08. Und genau so schoss er die Eutiner auch im Rü...

