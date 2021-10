Fussball-Kreispokal Ostholstein 2021/22 : Tim Schüler schießt Eutin 08 beim Sereetzer SV ins Pokalfinale

Entscheidung im Halbfinale fällt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

20. Oktober 2021, 10:39 Uhr

Den Spielern auf der Sereetzer Bank schwante nichts Gutes. „Jetzt bloß vor der Pause keinen Konter einfangen!“ Kaum war dieser Satz gefallen, da spielte Kevin Hermann einen flachen Steilpass auf den linken Flügel, Tim Schüler setzte sich mit einer schnellen Bewegung von Tim Oliver Iden ab, sprintete in Richtung Strafraum und schoss den Ball an dem entgegenkommenden Denis Klassen vorbei unhaltbar zum 1:0 in die Maschen. Das war das Tor des Tages, das für Eutin 08 beim Sereetzer SV die Fahrkarte ins Kreispokalfinale brachte.

Sereetzer gestalten die Partie offen

Der Sereetzer Trainer Andre Frese hatte seine Mannschaft gut auf den Oberligisten eingestellt. Auf tiefem, aufgeweichtem Boden und bei Dauer-Nieselregen zogen sich die Sereetzer nicht zurück, sondern gestalteten das Spiel offen. Die Eutiner hielten zwar dagegen, kamen aber nur selten zwingend vor das Tor der Gastgeber.

Auf der anderen Seite suchte der Sereetzer SV, wann immer es möglich war, sofort den Torabschluss. „Seid mutig!“, forderte Andre Frese seine Spieler immer wieder auf. So rückte der Eutiner Torwart Nikolas Wulf in den Blickpunkt. Er zeigte bei Kopfbällen von Domingo Arlandi (35.) und Omeed Sindi (44.) seine Reaktionsschnelligkeit. Die Eutiner hatten eine gute Möglichkeit, als Tim Schüler im Strafraum freigespielt worden war, Denis Klassen aber schnell die Torlinie verlassen und den Winkel verkürzt hatte (39.), Schülers Schuss blockte der Sereetzer Torwart mit seinem Brustkorb ab.

Direkt nach dem Tor war Halbzeit

Gerade, als sich alle auf ein torloses Unentschieden zur Pause eingestellt hatten, fiel in der Nachspielzeit das Tor. Schiedsrichter Marcel Hosenthin pfiff direkt danach zur Halbzeitpause.

„Unser Trainer hat Eutin 08 vorher beobachtet und wusste, wie die Mannschaft spielt“, sagte der Sereetzer Kapitän Lennart Göhlert: „Unser Ziel war es, in den ersten 15 Minuten kein Ding zu kassieren, deshalb haben wir auch etwas defensiver angefangen.“ Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber Angriffslustiger: „Wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen und haben gezeigt, dass wir es auch auf diesem schwierigen Boden können.“

Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit hätten die Sereetzer mindestens einen Treffer verdient, meinte nicht nur der Kapitän: „Es ist schade, dass wir uns nicht belohnt haben.“

Beim Sereetzer SV waren Abwehrchef Göhlert, der unermüdliche Omeed Sindi und Marvin Lindau die auffälligsten Spieler. Bei Eutin 08 zeigten neben Kapitän und Torhüter Nikolas Wulf Sören Lepin, der bissige Giuliano Hill im Mittelfeld und Tim Schüler die stärksten Leistungen.

Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Dennis Jaacks, Trainer von Eutin 08

„Das war ein klassischer Pokalfight“, sagte der Eutiner Trainer Dennis Jaacks erleichtert. Seine Mannschaft habe bis zur Halbzeit gebraucht, um sich auf die äußeren Bedingungen einzustellen. Er lobte den Gegner: „Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten.“

Termin und Austragungsort für das Pokalendspiel sind noch nicht bekannt.