CDU vor Ort in der Gemeinde Bosau : Tim Brockmann nimmt Baustelle in Hassensdorf ins Visier

Der CDU-Politiker: „Die von der Landesregierung für den Straßenausbau freigegebenen Gelder sind gut angekommen.“

von Michael Kuhr

25. Juni 2020, 13:16 Uhr

Bosau/Hassendorf | „Die Straße sieht gut aus“ stellte der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Brockmann bei der Besichtigung der Bauarbeiten an der Landesstraße 306 in Hassendorf fest. Gemeinsam mit dem Gemeindevertreter Wolf-Heinrich Schumacher und dem CDU-Ortsvorsitzenden Christian Lüth hatte er die Baustelle begutachtet.

Er sehe deutlich, dass die von der Landesregierung für den Straßenausbau freigegebenen Gelder gut angekommen sind, erklärte Brockmann. Bei einem Gespräch wurde auch der nach den aktuellen Bauarbeiten nicht vorhandene Bürgersteig, der in Hassendorf seit Wochen für Diskussionen sorgt, thematisiert. „Es muss sichergestellt werden, dass Fußgänger und insbesondere Kinder auf dem Weg zur Kita oder zur Schule sicher an der Straße entlang gehen können“, erläuterte Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU). Die Kosten dafür trage das Land allerdings nicht. Der Bürgermeister kündigte ein Ende der Bauarbeiten für Anfang Juli an. Weitere Themen des Informationsgespräches waren die Situation der Kindertagesstätten in der Gemeinde oder Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Schleswig-Holstein und vieles anderes mehr.