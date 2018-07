Tim Blank und Patrick Hölk bleiben doch bei Eutin 08 II

von shz.de

13. Juli 2018, 11:37 Uhr

Verwirrung hat ein Blick auf den Fußball-Verbandsligist TSV Malente gestiftet, den der OHA gestern veröffentlicht hat. Leider war die ältere Version eines Artikels gedruckt worden, dessen Angaben teilweise nicht mehr stimmen, darunter ein angekündigter Wechsel von Tim Blank und Patrick Hölk nach Malente, der nicht mehr aktuell ist. Wir bitten um Entschuldigung und holen hier den aktuellen Stand nach.

Der Fußball-Verbandsligist TSV Malente hat seinen Kader deutlich verstärkt. Vier Abgängen stehen elf Zugänge gegenüber. Trainer Stefan Schümann und Fabian Mewes sind mit einem 30-köpfigen Kader in die Vorbereitung gestartet, der nach Abschluss noch reduziert werden soll.

Als vermeintlich letzte Verstärkungen sagten Tim Blank und Florian Hölk kurz vor dem Ende der Transferperiode dem TSV Malente zu. Doch wenig später ruderten beide Spieler zurück und verbleiben bei Eutin 08 II. Dennoch dürfte Trainer Stefan Schümann künftig nicht mehr so häufig Aufstellungssorgen haben, wie in der abgelaufenen Saison, als oftmals nur eine Rumpfmannschaft auflief, da etliche Spieler auswärts studieren oder arbeiten. Daher sind die Malente in der neuen Saison stärker einzuschätzen.

In der Vorbereitung haben die Übungsleiter vier wöchentliche Einheiten vorgesehen. Zudem haben die Malenter gestern in ein dreitägiges Trainingslager begonnen. Als zweites Testspiel erwartet das Schümann-Team morgen um 14 Uhr den TSV Lensahn im Ernst-Rüdiger-Sportzentrum. Ebenfalls auf eigenem Platz findet der Vergleich mit dem SSV Güster statt, der für Sonntag, 22. Juli, um 15 Uhr geplant ist. Zum Schluss der Vorbereitung treten die Malenter am Sonnabend, 28. Juli, um 16 Uhr bei der Sportvereinigung Pönitz an. Der Punktspielstart ist für das erste August-Wochenende terminiert.





KADER:

Neuzugänge: René Hohenstein (Eutin 08), Tim Liepe, Mihail Calin (beide Eutin 08 II), Frederick Buhmann, Marius Schwarz (beide JFV Eutin/Malente U19). Bjarne Mittelstädt (SC Kaköhl), Thore Meyer (MTV Treubund Lüneburg), Tjark Schlegel, Lennart Schlegel, Marvin Hayes, Pascal Thormann (alle TSV Malente II)

Abgänge: Arne Anders (SV Fortuna Bösdorf), Paul Preus (TSV Neustadt), Frank Böhm, Mario Bestehorn (beide TSV Malente II)

Tor: Felix Drews, René Hohenstein, Timo Stich

Abwehr: Matthias Kohn, Kevin Schwatlo, Pascal Thormann, Patrick Widau, Marius Schwarz, Mihail Calin, Benjamin Muhs, Niels Matzanke, Tobias Junge

Mittelfeld: Felix Riemann, Fabian Riemann, Tim Liepe, Frederick Buhmann, Janis Otte, Lennart Schlegel, Klaas Möller, Malte Meyer, Phillip Bimberg, Bjarne Mittelstädt, Thore Meyer

Angriff: Tjark Schlegel, Constantin Pyriki, Lars Kurr, Nils Dummer, Marvin Hayes, Muhammad Alshib