Till Unger ist neuer JU-Kreisvorsitzender

Bei einem Kreisverbandstag der Jungen Union (JU) Plön am Donnerstag in Raisdorf wurde Till Unger einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Er löst Benjamin Hingst ab, außerdem wurden Jan-Philipp Pohst, Eva-Marie Böttcher, Reto Rostek und Finn C. Wandhoff aus dem Kreisvorstand verabschiedet. Kreisgeschäftsführer und Schatzmeister bleiben Christian Lüken und Hauke Stenzel. Den neuen Vorstand komplettieren Henning Biss und Markus Hartmann als Stellvertreter sowie Dominic Unthan, Annabell Szepat, Jan Lentz und Tayriq Chinnow als Beisitzer. Tagungspräsident war der Dithmarscher JU-Kreisvorsitzende Christian Poltrock, Gäste waren der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Malte Schildknecht, Bundestagskandidatin Melanie Bernstein sowie Landtagsabgeordneter Tim Brockmann, außerdem der JU-Kreisvorsitzende Marcel Kriwet (Ostholstein) und Vertreter aus Nordfriesland.









von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Jun.2017 | 14:26 Uhr