Bosau-Kleinneudorf : Till Rosburg it neuer Ortswehrführer

Bastian Wroblewski gab Amt nach sechs Jahren ab. Ralf Hoffschildt kehrt in Polizeistation Hutzfeld zurück.

von Michael Kuhr

06. Januar 2020, 12:42 Uhr

Bosau | Die Ortswehr Bosau-Kleinneudorf eröffnete am Freitag den Reigen der Jahresversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Bosau. Der Brandschutztechniker Till Rosburg wurde zum neuen Ortswehrführer gewählt. Er löste Bastian Wroblewski, der sich nach sechsjähriger Amtszeit nicht wieder zu Wahl stellte.

Doch nicht nur bei der Ortswehr wurde ein Wechsel vollzogen. Zwischenzeitlich hat offenbar auch die Polizeistation in Hutzfeld einen neuen Leiter: Hauptkommissar Ralf Hoffschildt. Er stellte sich den Blaurücken von Bosau und Kleinneudorf vor, war bereits 2009 Leiter der Polizeidienststelle in Hutzfeld. Offiziell wird er am 13. Januar seinen Dienst in Hutzfeld aufnehmen.

Nach den Grußworten von Bürgermeister Eberhard Rauch, Pastorin Heike Bitterwolf, Dorfvorsteher Jens Arendt, Jugendfeuerwehrwart Alexander Daum und Gemeindewehrführer Andreas Riemke begannen die Regularien. Bastian Wroblewski teilte in seinem Tätigkeitsbericht mit, das aus den Orten Bosau und Kleinneudorf sieben Kinder (sechs Jungen und ein Mädchen) in der Jugendfeuerwehr seien. Es gebe in Bosau-Kleinneudorf 30 aktive Mitglieder darunter 20 Prozent Frauen, zehn Mitglieder in der Ehrenabteilung und 140 Fördermitglieder.

Es wurden 15 Einsätze abgearbeitet und 17 Lehrgänge angeboten. Nach dem positiven Kassenbericht standen die Wahlen im Vordergrund. Neuer Ortswehrführer wurde der stellvertretende Gruppenführer Till Rosburg aus Kleinneudorf. Rosburg – von Beruf Brandschutztechniker – ist seit drei Jahren in der Wehr, war vor seinen Umzug in die Gemeinde Bosau 15 Jahre in anderen Wehren aktiv.

Bei der Wahl zum stellvertretenden Ortswehrführer wurde der Vorschlag der Wehr abgelehnt, weil der Vorgeschlagene noch keine vier Jahre ununterbrochen aktiv in einer Wehr war. Somit wurde die Wahl auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Als Gruppenführer wurde in offener Abstimmung Christian Junge wieder gewählt. Er hat diesen Posten schon zwölf Jahre inne. Zur stellvertretenden Gruppenführerin wurde einstimmig Sara Burmeister gewählt. Alexander Blaasch als bisheriger Gerätewart wurde zum Stellvertreter gewählt, ihm folgte als Gerätewart Sebastian Thara.

Zum Löschmeister wurde Martin Jungjohann befördert, Torsten Möller wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Neu in die Wehr wurden Stefan Biermann und Alexander Knuth aufgenommen. In die Ehrenabteilung wurden Gehard Jahn und Petra Geissler überstellt. Jahn hat seit seinem Eintritt am 7. Januar1991 alle Feuerwehrstufen durchlaufen und stellt auch weiterhin seine Erfahrung der Wehr zur verfügung. Petra Geissler war die erste Frau in der Wehr Bosau-Kleinneudorf und die zweite in den Wehren der Gemeinde Bosau. Auch sie wird ihre Erfahrung weiterhin in die Ehrenabteilung einbringen.