Thorge Beuck pariert in der Nachspielzeit einen Elfmeter

von Harald Klipp

21. Oktober 2018, 22:00 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga Ost kehrte Eutin 08 II mit einem 3:3(3:1)-Unentschieden vom VfR Laboe zurück. Dabei führten die Eutiner bereits mit 3:1 Toren und hatten Glück, dass Torwart Thorge Beuck in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter parierte.

Eutin 08 II fand schnell ins Spiel. Bereits in der siebten Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer Kombination über Marvin Obenaus und Robin Kelting schoss Fatlind Zymberi zum 1:0 ein. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten auf 2:0 (18.). Nach einem Eckball von Kelting köpfte Gerrit Griese zum 2:0 ein. Laboe verkürzte wenig später durch Jan-Patrick Wemmer, doch in der 38. Minute war der Zwei-Tore-Abstand wieder hergestellt. Nach einem Eckball von Tim Brunner beförderte Antonoi-Marcial Grünwald den Ball ins eigene Tor.

Ab der 50. Minute spielten die Eutiner nach einer gelb-roten Karte gegen Tim Blank in Unterzahl. Laboe kam in der Folgezeit immer stärker auf und kam in der 67. Minute durch Pascal Puls auf 2:3 heran. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Florian Rasch der Ausgleich. In der Nachspielzeit verursachte Griese einen Strafstoß. Doch Thorge Beuck im Eutiner Tor bewies sein Klasse und verhinderte mit einer Glanztat den Siegtreffer der Gastgeber.

„Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt und haben insgesamt eine starke Willensleistung gezeigt. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden“, sagte Coach Tim Brunner, der über die volle Distanz selbst gespielt hat.