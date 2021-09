Fussball-Kreisliga : Thore Meyer schlägt zweimal zu

TSV Malente feiert mit dem 3:2 gegen den FC Riepsdorf im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg

Der TSV Malente hat in der Fußball-Kreisliga Ost nach zwei Unentschieden zu Saisonbeginn gegen den FC Riepsdorf den ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Stefan Schümann gewann nach einem schwachen Start knapp mit 3:2(2:1) Toren. „Wir haben in der zweiten Halbzeit Chancenwucher betrieben und uns so selbst das Leben schwer gemacht“, sagte der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.