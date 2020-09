LMK auf der “Zielgeraden“ : Thomas Menke: Haus soll ein Magnet für Innenstadt bleiben

Für den Neustart als Modehaus gebe es bereits konkrete Mieter.

von Achim Krauskopf

17. September 2020, 13:34 Uhr

Eutin | Die Tage des größten Kaufhauses in Ostholstein sind nach 207 Jahren gezählt: Zum Ende des Jahres kommt, wie mehrfach berichtet, die Schließung. Während der Räumungsverkauf läuft, arbeitet Inhaber Thomas Menke an der Umsetzung eines Konzeptes für die Zukunft: „Das hier wird keine Kaufhaus-Ruine, dafür liegt mir die Eutiner Innenstadt zu sehr am Herzen“, betont Menke.

Für den Neustart als Modehaus gebe es bereits konkrete Mieter. Im Erd- und Untergeschoss solle vor allem Textileinzelhandel unterkommen: „Wir setzen ganz auf Mode. Unsere beliebten Marken haben wir in Verhandlungen mit den Lieferanten für die zukünftigen Betreiber sichern können.“ In diesem Segment gehe der Trend zum Einzelhandel, in dem Kunden „die Ware mit allen Sinnen erfassen können und eine Top-Beratung erfahren“, wie es Menke formuliert.

Vermietet sei bereits der Bereich „Junge Mode“, den Regine Mix übernehme. Und mit „Schuh Glöckner“ aus Neustadt komme ein erfolgreicher norddeutscher Schuhhändler nach Eutin. Sortimente in Sachen Sport, Damen- und Herrenkonfektion, Wäsche, Strümpfe, Lederwaren sowie Uhren und Schmuck fänden ebenfalls Platz im neuen Modehaus. „Außerdem kommt ein Telefonshop hinzu, Lotto und Zeitschriften werden von einem neuen Betreiber angeboten. Für die Bäckerei-Fläche suchen wir noch einen Mieter.“ Für den Einzelhandel stünden knapp 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung.

Im ersten und zweiten Stock stünden rund 4000 Quadratmeter für Büros und Praxen bereit. Fest stehe, dass sich dort eine große Akademie sowie eine Verwaltung ansiedelten, außerdem Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten. Es gebe aber auch noch freie Flächen für die Vermietung, erzählt Menke, der versichert, dass er seine Mieter gezielt aussuche. Qualität und Nachhaltigkeit seien dabei die wichtigsten Kriterien. Und er betont: „Wir setzen alles daran, dass dieses Haus ein Magnet für die Eutiner Innenstadt bleibt.“

Bevor das Haus wieder alle seine Türen für Kunden öffnet, wird es allerdings umgebaut: Vom Januar an werde das Gebäude mit Ausnahme der Sportabteilung im Untergeschoss für drei Monate geschlossen. „Wir werden umbauen und erheblich in die Neugestaltung aller Etagen investieren“, erläutert Menke. Als Kaufhauschef gehe er dann in den Ruhestand, aber als Quartiersmanager wolle er die Immobilie weiter betreuen.

Der vor dreieinhalb Monaten gestartete Räumungsverkauf laufe gut: „Trotz Corona wird der Ausverkauf hervorragend angenommen“, sagt Menke. Auf alle Waren, auch die aktuelle Herbstkollektion, gebe es 22 Prozent Rabatt. „Vieles verkaufen wir ab sofort sogar zum halben Preis – zum Beispiel einen großen Teil der sommerlichen Ware.“ Und weil alles raus müsse und Festivitäten in Pandemie-Zeiten selten seien, gebe es jetzt auch 50 Prozent Rabatt auf die gesamte Abendmode.