Thomas – auf dem Weg zum Glauben

von oha

06. April 2018, 16:01 Uhr

Das Johannes-Evangelium beschäftigt sich mit der Frage, wie wir denn zum Glauben kommen können. Erst eine Woche nach dem Osterfest ist der Zweifel zugelassen. Die Menschen der ersten Generation nach dem Tod Jesu waren ja keine Augenzeugen – so wie wir, liebe Leserin und lieber Leser, es auch nicht sind. Am Ostermorgen überwiegt die Gewissheit der Frauen, die zum Grab kommen und in ihrer Verzweiflung die Nähe Jesu erfahren. Es gibt jedoch viele Wege, um sich Ostern zu nähern: Die Jünger sitzen hinter verschlossenen Türen. Sie verkriechen sich hinter dem Spott, der draußen weiter geht. Erst als Jesus ihre Verschlossenheit durchbricht mit dem Gruß: „Friede sei mit Euch!“ (Johannes 20, Vers 26), wagen sie einen Blick auf die alten Wunden, die Spott und Hohn geschlagen haben, und glauben, dass es der Gekreuzigte ist, der ihnen begegnet.

Thomas ist aber nicht dabei am Abend dieses ersten Ostertages. Er hat sich abgesondert, wird noch immer umhergetrieben von dem, was sie alle erlebt haben. Mag sein, er fragt sich, welchen Sinn hatte denn Jesu Leben, das so endet – und dabei hatte Jesus sich doch vertrauensvoll Gott geöffnet.

Als er nun zu den anderen zurückkommt, erzählen sie ihm: „Wir haben den Herrn gesehen! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Thomas antwortet ihnen: „Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und nicht meine Finger in die Nägelmale lege…, kann ich es nicht glauben!“ (Vers 25)

Der Weg vom Zweifel zum Glauben braucht Zeit: Ein Konfirmand sollte sich einen Konfirmationsspruch aussuchen. Sein Vater war viel zu früh für ihn und seine Geschwister verstorben. Fast jeden Sonntag besuchte er den Gottesdienst. Ich habe mich gefragt: „Wonach sucht er?“ – „Ich habe lange gesucht“ sagte er und reichte mir sein Blatt Papier mit seinem Spruch. Er meinte, er habe lange in der Bibel die vier Evangelien durchgelesen und zuvor im Ersten Testament die Psalmen. „Ich habe lange gesucht, aber nun habe ich einen gefunden“. I c h g l a u b e ja, er ist zuvor von Christus, dem Auferstandenen, gesucht und gefunden worden, denn er hat nicht gesagt: „Ich lass mich nicht konfirmieren. Mit dem Gott kann ich nichts anfangen!“ Nein, er hat wirklich in seiner Konfirmandenzeit Antwort gesucht auf die Frage nach dem „Warum so früh? Wozu das alles?“ Wie Thomas mag er sich gefühlt haben, Zweifel mögen in ihm gewesen sein.

Nach acht Tagen tritt Jesus wieder zu den Jüngern, dieses Mal ist Thomas unter ihnen: „Friede sei mit Euch!“ und dann spricht der Auferstandene zu Thomas: „Reiche deine Finger her und sieh meine Hände… und sei nicht ungläubig sondern gläubig!“ (Vers 27) Thomas spricht das erste Glaubensbekenntnis: „Mein Herr und mein Gott!“ (Vers 28) Spricht Jesus zu ihm d a s Wort, d a s der Konfirmand als Spruch für seinen Lebensweg gefunden hatte – auf seinem Blatt stand: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“(Vers 29)

Ich wünsche uns, dass wir uns die Zeit nehmen, um immer wieder vom Zweifel zum Glauben zu gelangen und den Gruß des Auferstandenen für uns hören: „Friede sei mit Euch!“

Ihre