Thilo Philipp will nach Bad Segeberg

von Bernd Schröder

10. April 2018, 11:31 Uhr

Der Schule an den Auewiesen steht erneut ein personeller Wechsel bevor. Rektor Dr. Thilo Philipp (Foto) soll Leiter der Gemeinschaftsschule am Seminarweg in Bad Segeberg werden. Diese Empfehlung hat der dortige Schulleiter-Wahlausschuss nach OHA-Informationen an das Kieler Bildungsministerium gegeben. Dort bestätigte man lediglich, dass der Schulleiter-Wahlausschuss eine Empfehlung durch sein Votum abgegeben habe.

Philipp hatte seinen Posten an der Malenter Gemeinschaftsschule mit derzeit etwa 300 Schülern erst im August 2014 als Nachfolger von Wolfgang Gruchot angetreten. Davor leitete er die Grundschule am Schwentinepark in Schwentinental. Der Ascheberger war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.