Auf Gut Wittmold : Therapie mit dem Partner Pferd

Erster Fortbildungskurs für die „Pädagogische Förderung mit Pferden“ des Gutes Wittmoldt von allen Teilnehmern bestanden.

von Achim Krauskopf

19. Dezember 2019, 12:34 Uhr

Wittmold | „Pferde Stärken“. So nennt sich der Fortbildungskurs „Pädagogische Förderung mit Pferden“ des Gutes Wittmoldt bei Plön. Das ist eine durch Pferde gestützte Methode für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Allen soll die Möglichkeit gegeben werden, die wirkungsvolle Therapie mit dem Partner Pferd erfahren zu können.

Die Absolventinnen des ersten Kurses strahlten nach bestandener Prüfung um die Wette. Sie haben es geschafft, ihr Zertifikat in der Tasche. „Ich bin stolz auf euch“, so Gutsherrin, Physio- und Hippotherapeutin Amélie von Bülow-Sartory. Auch sie wirkte erleichtert. Gut Wittmoldt arbeitet als Partner in Sachen Ausbildung bereits seit zwölf Jahren mit der Landwirtschaftskammer zusammen. Dies war jedoch der erste Kurs in Eigenregie und ohne Förderung, jedoch damit auch frei von Bedingungen. Somit war der Weg geebnet für Interessierte aus völlig unterschiedlichen Berufsgruppen und nicht nur aus landwirtschaftlichen Betrieben. „Das finde ich einen spannenden Austausch“, so von Bülow-Sartory rückblickend.

Die spezielle Schulung „Pferde Stärken“ ist auch ohne Förderung der EU von der Landwirtschaftskammer anerkannt. Doris Baum ist dort Fachreferentin für Bildung und Beratung und war eigens zur Abnahme der Prüfung nach Gut Wittmoldt angereist. Dort traf sie auf vier Kursteilnehmerinnen, die gut vorbereitet waren. Neben Amélie von Bülow-Sartory zeigten sich auch ihr Mann, Rüdiger Sartory, Trainer und Ausbilder der Therapiepferde, die gemeinsame Tochter und Atemsprechstimmlehrerin Maren von Bülow und Meike Gerlach, Sozialpädagogin und Reitpädagogin, für die Ausbildung der Schützlinge verantwortlich. Im Juni startete der Kurs, der durch die vielen Themen in zwei Module unterteilt wurde.

Zu den Kursinhalten zählten unter anderem pädagogische Grundlagen, Didaktik und Methodik in der Unterrichtserteilung, das Erlernen von Führ- und Longiertechniken, den Umgang mit pädagogischen Konfliktsituationen oder betriebliche und rechtliche Grundlagen. Jüngst folgte die Prüfung, bei der mit unbekannten Kindern gearbeitet wurde. Schnell zeigte sich, dass Praxis und Theorie unweigerlich eng miteinander verwoben waren. Im Anschluss der praktischen Darbietung folgten die Einzelgespräche der Prüflinge mit Doris Baum. Ein aufregender Moment für jede einzelne, doch völlig unbegründet. Am Ende hielten alle Vier ihr Zertifikat in Händen.

„Jede kommt aus einem völlig unterschiedlichen Bereich“, freut sich Lehrgangsleiterin Amélie von Bülow-Sartory. „Es ist gut, dass der Weg nun geebnet ist und die wertvolle Arbeit mit Pferden breiter gestreut werden kann, denn es gibt einen großen Bedarf an solch einem Angebot.“ Durch die pädagogische Förderung mit Pferden kann vor allem Menschen unterstützend geholfen werden, ihr Selbstvertrauen zu stärken, Ängste abzubauen und soziale Kompetenzen aufzubauen. Die Schwingungen des Pferdes übertragen sich rhythmisch auf den ganzen Körper des Patienten. Damit sind Gang- und Haltungsschulung möglich sowie die Stärkung der inneren Mitte. Der Reiter erhält über den positiven Kontakt zum Partner Pferd durch die Sinnes- und Gefühlseindrücke eine Fülle von Anregungen für sich selbst. Ein Erfolgsrezept: Das Pferd als Motor und Balsam für die Seele.