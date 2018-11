Thema ist die Gerechtigkeit

von Michael Kuhr

21. November 2018, 14:20 Uhr

Ist „Gerechtigkeit“ eine Utopie in Zeiten wachsender Ungleichheit?

Die globale Ungleichheit wächst, meint Plöns Pastor Lutz Thiele und die gesamte Globalisierung befinde sich in Zeiten von „Amerika zuerst“, Brexit und AfD in der Krise. Pastor Thiele lädt zu einer Vortragsveranstaltung ein. Sie findet am morgigen Freitag, 23. November, ab 19 Uhr im Gemeindesaal, Markt 25, statt. Dabei vermittelt Eva Hanfstängl, Referentin für internationale Finanzpolitik bei Brot für die Welt in Berlin, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gerechtigkeit“ Eindrücke aus ihrer entwicklungspolitischen Arbeit und diskutiert mögliche Lösungsansätze und Alternativen.