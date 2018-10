Thema „Genug“ in der Reihe „Gerechtigkeit“

von Michael Kuhr

10. Oktober 2018, 14:11 Uhr

Einen Gottesdienst, eine Ausstellung und einen Vortrag zum Thema „Genug“ bietet die Kirchengemeinde Plön in einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Gerechtigkeit“ an.

Pastor Lutz Thiele ist sich sicher: „In einer Gesellschaft, die jedes Jahr immer mehr Ressourcen verbraucht, muss man sich für eine zukunftsfähigen Umgang mit der Welt die Fragen stellen: Kann das ewig so weitergehen? Wann haben wir genug? Oder haben wir schon mehr als genug? Gibt es Alternativen?“

Start ist am Freitag, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der Nikolaikirche mit der Eröffnung der interaktiven Ausstellung „ökologischer Fußabdruck“. Weiter geht es am Sonntag, 28. Oktober, sagte Plöns Pastor Lutz Thiele. Dann feiert die Kirchengemeinde um 18 Uhr einen thematischen Abendgottesdienst in der Osterkirche. Die Predigt hält Christoph Schwager, den Gottesdienst gestaltet Pastor Lutz Thiele. Am Dienstag,

30. Oktober, um 19 Uhr trägt im Gemeindesaal Markt 25 Christoph Schwager, Gärtner, Geograph und Initiator der Veranstaltungsreihe „Gerechtigkeit“, einen Vortrag mit Diskussion zum Thema „Wann haben wir genug?“