Theaterwoche der Totengilde

von Michael Kuhr

26. September 2018, 17:40 Uhr

In einer Theaterwoche bringt die Theatergruppe Dannau unter der Leitung von Roland Feichtner das plattdeutsche Stück „Nochmool Glück Hatt“ von Fritz Klein und Jan Harrjes auf die Bühne. Aufgeführt wird am 26. , 27. und 31. Oktober um 20 Uhr, am 28. Oktober um 15 Uhr und am 1., 2., und 3. November jeweils um 20 Uhr. Dabei geht es um reichlich Turbolenzen um „Peter Schmidt“ und „Max Müller“ sowie eine unbekannte junge Dame. Nach dem Einakter gibt es einen von Bärbel Bugla und Andrea Wichmann geschriebenen Sketch. Für Essen und Trinken sorgt die Totengilde Dannau. Die Eintrittskarten können ab Sonntag, dem 30. September, ab 14 Uhr unter den Telefonnummern 04383/712 oder 04383/792 vorbestellt werden.