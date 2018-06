Theaterverein tagt

von Achim Krauskopf

12. Juni 2018, 14:01 Uhr

Der Vorstand des Theatervereins Süsel lädt seine Mitglieder zur 45. Jahresversammlung am Mittwoch, 20. Juni, um 19.30 Uhr in die Kulturscheune ein. Im Mittelpunkt der Tagesordnung steht die Verabschiedung der Geschäftsführerin Anne Vehres, die sich nach 34 Jahren aus dem Vorstand verabschieden möchte. Daraus resultiert die Notwendigkeit, die Geschäftsführung neu per Wahl zu besetzen. Außerdem sind die zurückliegende Spielzeit, Tätigkeitsberichte über die Aktivitäten in der Kulturscheune und „op tour“ sowie Kassenprüfungsbericht, Ehrungen und Ausblick Themen.