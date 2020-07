Openair in Plöner Schlossgärtnerei : Theaterfimmel spielt: „Mit deinen Augen“

Die Regie führt Katharina Butting. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Plön | „Mit deinen Augen“ heißt die Komödie von Frank Pinkus, die das theaterfimmel am kommenden Samstag, 7. Juli, ab 19 Uhr unter freiem Himmel in der Alten Schlossgärtnerei spielt. Die Regie führt Katharina Butting. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Anna (gespielt von Carina Kohrt) lebt ein ganz normales Leben. Denkt sie jedenfalls. Sie ist erfolgreiche Anwältin, alles geht seinen geordneten Gang. Sie zieht sich immer wieder in ihre Zweitwohnung zurück, um in Ruhe arbeiten zu können, während ihr geschiedener Mann und ihre Mutter sich um ihren Sohn kümmern. Anna hat ihr Leben im Griff.

Bis zu dem Abend, an dem es an ihrer Tür klingelt und Karl (gespielt von Christoph Kohrt) vor der Tür steht. Karl ist anders. Manche würden sagen: verrückt. Weil er sein Leben lang immer bei seiner Mutter auf einer Hallig verbracht hat und nie etwas anderes kennen gelernt hat. Als seine Mutter starb, hat man ihn in ein Heim gesteckt. Eingesperrt. Aber Karl möchte frei sein, möchte sein eignes Leben leben. Nach anfänglicher Distanz sieht Anna in Karl einen „Fall“, und sie beschließt, ihn vor Gericht zu verteidigen und ihm seine Freiheit zu verschaffen, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Aber mit Karl ist das gar nicht so einfach, denn der sieht die Welt anders als andere. Und mit der Zeit lernt Anna, dass das Leben, mit seinen Augen betrachtet, gar nicht so übel und so „verrückt“ ist, wie es zunächst den Anschein hatte.

Schritt für Schritt entwickeln sich in ebenso nachdenklichen wie komödiantischen Szenen zwei Biographien, die auf den ersten Blick so gar nichts miteinander zu tun hatten – aber im Laufe des Stücks könnte aus Anna und Karl ein ganz und gar verrücktes Paar werden.