Süsel : Theater Süsel veröffentlicht Abonnement-Programm

Das gelbe oder das grüne Abo kaufen? Die Niederdeutsche Bühne Süsel bietet Reihen mit vier und sieben Vorstellungen. Saisonstart ist 12. Oktober.

von Juliane Kahlke

15. August 2019, 16:00 Uhr

Süsel | Die Niederdeutsche Bühne Süsel hat wieder ein meist lustiges Theater-Programm zusammengestellt. Für die Abonnements hat die Niederdeutsche Bühne vier abwechslungsreiche „Päckchen“ geschnürt. Die großen Abos sind das gelbe und das blaue. Die kann aus allen im Folgenden genannten Stücken ausgewählt werden. Die verschiedenen Abos sind mit den Farben gelb und blau, grün und orange benannt. Der Verein rät, sich rechtzeitig vor Beginn der Theatersaison am 12. Oktober, Theater-Abos zu sichern.

Die Niederdeutsche Bühne (NDB) Süsel ist im Abo-Programm mit zwei Stücken vertreten, mit der Komödie „Thea Witt maakt nich mit“ und dem Thriller „Dat kole Grusen“.

Bei den Gastspielen überwiegen die Komödien. Die NDB Preetz zeigt „Plattdüütsch för Anfänger“. Ein alter Kauz bringt Flüchtlingen Deutsch bei, weil er dazu gezwungen wird, lehrt er sie Plattdeutsch.

Die NDB Neumünster spielt die Musikrevue der 50er-Jahre „Wie sünd wedder wer“ und die Komödie „Schietwedder“, in der vier sich unbekannte Menschen ihre Lebenslügen in einem Hinterzimmer eines Bistros offenbaren. Die NDB Kiel zeigt die Komödien „De Bruutvadder“ und „Sonny Boys“. In Sonny Boys haben zwei abgehalfterte Komiker noch einmal eine Chance ihren Doktorsketch aufzuführen. Die Rivalität der beiden macht’s spannend...

Aus Lübeck reist der Theaterverein Zeitgeist mit der Farce „Cash – und ewig rauschen die Gelder“ an, PST Entertainment Lübeck bringt Die Schlagerette „Ein Schiff wird kommen“ mit.

Das kleine Abo besteht aus vier Vorstellungen (Zwei Stücken der NDB Süsel und zwei Gastspielen) und kostet abhängig vom Sitzplatz von 45 Euro bis zu 53 Euro.

Im großen Abo sind sieben Vorstellungen (zwei Stücke der Süseler, fünf Gastspiele) zu sehen, zum Preis zwischen 78 und 88 Euro. Die Spielzeit für das große Abo beginnt im Oktober 2019, die des kleinen im Januar 2020.

Abonnenten erhalten bis zu 30 Prozent Ermäßigung auf den Kassenpreis. Das Abo ist übertragbar, der Sitzplatz reserviert. Abo-Anmeldung bei Frau Bliemeister, dienstags und mittwochs, 9 bis 12 Uhr: Tel. 04524/1379, E-Mail an tickets@theater-suesel.de. Adresse: Pastor-Dr.-Fuchs-Weg 3, 23701 Süsel. www.theater-suesel.de.

Überblick der Theater-Abonnements:

„Thea Witt maakt nich mit“ (NDB Süsel) – am So 20. Okt. 2019, 18 Uhr (gelb). Sa 19.Okt., 19.30 Uhr (blau). Sa. 4. Jan. 20, 19.30 Uhr (grün). So 5. Jan., 18 Uhr (orange)

„Cash – und ewig rauschen...“ (Zeitgeist) – am Sa 9. Nov. 19, 19.30 Uhr (gelb). So 10. Nov., 18 Uhr (blau).

„Plattdüütsch för Anfänger“ (NDB Preetz) – am So 26. Jan. 2020, 18 Uhr (gelb). Sa 25. Jan, 19.30 Uhr (blau).

„Wi sünd wedder wer“ (NDB Lübeck) – am Sa 15. Febr. 2020, 19.30 Uhr (gelb). So 16. Febr., 18 Uhr (blau).

„Dat kole Grusen“ (NDB Süsel) – am So 22. März 2020, 18 Uhr (gelb). Sa 21. März, 19.30 Uhr. So 15. März, 18 Uhr (grün). Sa 14. März, 19.30 Uhr (orange)

„Sonny Boys“ (NDB Kiel) – am Fr. 17. April 2020, 19.30 Uhr (gelb). Sa 18. April, 19.30 Uhr (blau)

„Schietwedder“ (NDB Neumünster) – am Sa 9. Mai 2020, 19.30 Uhr (gelb). Fr. 8. Mai, 19.30 Uhr (blau).

„Ein Schiff wird kommen (PST E. Lübeck) – am So 2. Febr. 2020, 18 Uhr (grün). Sa 1. Febr., 19.30 Uhr (orange).

„Der Bruutvadder“ (NDB Kiel) – am Sa 4. April 2020, 19.30 Uhr (grün). So 5. April, 18 Uhr (orange).

Preise für die Abos gelb und blau: 88, 83 oder 78 Euro

Preise für die Abos grün und orange: 53, 49 oder 45 Euro.