Plön : Teurer „Kaufrausch“ im Internet

Gutachter sprach 40-jähriger Angeklagten „Impulskontroll-Störung“ zu. Das Schöffengericht stellte das Verfahren gegen sie vorläufig ein.

von Michael Kuhr

11. Oktober 2018, 13:52 Uhr

Von Erbsensuppe über Telefone, Sex-Artikel, Blumen, Schokolade, Möbel bis hin zu Wein, Sekt, Schuhen, Schmuck, Torten und Traubensaft. Die 40-jährige wegen Betruges Angeklagte hatte alle Waren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro meistens per Express im Internet bestellt – aber nicht bezahlt. 33 Fälle kamen so gestern vor dem Schöffengericht zur Anklage. Die „Dunkelziffer“ liegt wohl deutlich höher. Die nach dem Gutachten psychisch kranke und nicht vorbestrafte Frau hatte dennoch Glück. Das Verfahren gegen sie wurde mit Auflagen vorläufig eingestellt.

Sie zeigte sich vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Volker Gillerke geständig. Neben der äußerlich gepflegten Frau saß der ihr beistehende Ehemann und hielt streichelnd unter dem Tisch ihre Hand.

„Die Verhandlung ist für mich eine Art begleitende Therapie“, sagte die 40-Jährige gefasst. Sie könne heute nicht sagen, warum sie die Sachen im Internet bestellt habe – meistens auf den Namen ihres Mannes, aber auch abwechselnd unter ihrer beiden Vornamen. Die Sachen hätten sie irgendwie glücklich gemacht und aufgewertet. Sie habe allerdings gelernt: „Wenn man etwas haben will, dann muss man es bezahlen können“. Sie habe sich ohne Notwendigkeit etwas beweisen wollen – „ohne Sinn und Grund“, sagte sie mit gesenktem Kopf.

Dabei habe sie ihrem gut verdienenden Mann sehr geschadet. So seien zeitweise mehrere Pakete pro Tag in die Wohnung geliefert worden. Es kriselte in der Ehe, ihr Mann habe sie mal wieder verlassen. Er habe immer wieder Freundinnen neben ihr gehabt, mit einer sogar ein 15-jähriges Kind. Er begründete das vor Gericht durch zu wenig Sex in der Ehe – „in 21 Jahren lediglich fünf oder sechs Mal“.

Sie sei irgendwann nicht sie selbst gewesen. Seit Juni dieses Jahres habe sie sich in Therapie begeben, nehme seit eineinhalb Jahren Psychopharmaka gegen ihre ständige Angst, verlassen zu werden. Immer, wenn sie in ihrer Wohnung einen Vorrat gesehen habe, dann sei es ihr gut gegangen. Lediglich einmal habe sie eine Tasche wieder auf Ebay verkauft.

Und dann schilderte die 40-Jährige ihre bewegende Lebensgeschichte, vom frühen Tod des von ihr so geliebten Vaters, ihren Feiern und Alkoholexzessen, dem Rauswurf deshalb aus der Wohnung kurz vor ihrem 18. Lebensjahr durch die selbst alkoholkranke Mutter mit Hilfe eines Rechtsanwaltes. „Mit dem Rauswurf ist etwas in mir kaputt gegangen“, sagte die gelernte Arzthelferin, die später sogar ihr Abitur nachgemacht hatte, aber ein Studium in Kiel wieder abbrach.

„Ich wollte uns mit den bestellten Sachen ein perfektes zu Hause schaffen“, sagte die Angeklagte. Es sollte besser sein, als ihr eigenen Zuhause. So seien innerhalb von drei Monaten die Möbel in Wohnstube und Schlafzimmer komplett ausgetauscht worden. Sie habe damit auch die Verlustängste kompensieren wollen.

Heute jedenfalls bestelle sie nichts mehr im Internet, ohne sofort per Nachnahme oder per Vorkasse zu zahlen. Die eingehenden Inkasso-Briefe würden von ihr geöffnet und von ihrem Mann bearbeitet, der mit den Firmen eine Ratenzahlung vereinbare. Derzeit zahle sie 150 Euro monatlich an Gläubiger. Ihr Mann sei früher mit seiner Firma und 25 Mitarbeitern in die Insolvenz gegangen. Sie sprach von mehreren 100 000 Euro, die mittlerweile durch die Wohlverhaltensphase aus der Welt seien.

Der Gutachter sprach von einer „komplexen Diagnose“. Es liegen bei der 40-Jährigen eine leichte depressive Symptomatik und eine generalisierte Angststörung vor. Für die „Kaufsucht“ nannte der Chefarzt einer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik eine sogenannte „Impulskontrol–Störung“. Er bescheinigte der Angeklagten eine stark eingeschränkte soziale Kompetenz und eine abhängige Beziehung zu ihrem Mann in einer sehr schweren ehelichen Situation sowie ein defizitäres Selbstwertgefühl. Diese Krankheit sei entscheidende Triebfeder ihres Handels.

Richter Volker Gillerke formulierte mit der vorläufigen Einstellung des Verfahrens unter Auflagen ein „sehr hohes Entgegenkommen“. Es sollten auf Antrag der Staatsanwältin 400 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet und 300 Euro des entstandenen Schadens erstattet werden. Außerdem geht das Gericht von einer Fortsetzung begonnener Therapien aus.

„Die Angeklagte hat ein Schuldgefühl und braucht ein Stück Bestrafung“, wünschte sich der Pflichtverteidiger vor einem staunendem Gericht eine andere Bestrafung. Sie habe zudem Probleme unter Menschen zu gehen, was bei der Ableistung von 400 Arbeitsstunden wohl nicht zu umgehen sei. Sie könne auch die Medikamente nicht absetzen, die sie ab Mittag schläfrig machten. Außerdem habe sie ein neues Studium begonnen. Doch am Ende nahm die Angeklagte das „hohe Entgegenkommen“ des Plöner Schöffengerichts an.