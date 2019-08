Amtsgericht Plön : Teurer Einbruch für das „Opfer“

Das Amtsgericht Plön verurteilte einen 37-jährigen Arbeitslosen wegen Vortäuschens eine Straftat zu 1300 Euro.

09. August 2019, 16:48 Uhr

Plön | Wenn ein Einbruch kein Einbruch ist, dann kann es schnell sehr teuer werden für das vermeintliche Opfer des Einbruchs. Diese Erfahrung musste am Freitag ein 37-jähriger Angeklagter aus einem Dorf im Kreis Plön im Amtsgericht Plön machen. Angeklagt war der Mann wegen des Vortäuschens einer Straftat bei der Polizei, nämlich des Einbruchs und eines versuchten Versicherungsbetrugs.

Da konnte der Angeklagte seine Unschuld beteuern wie er wollte, so recht glauben wollten ihm Staatsanwalt und Richter in Anbetracht der Fakten nicht. „Kurz und knapp, warum hätte ich das machen sollen, ich habe nie so etwas getan, es gibt keinen Grund dafür, es ist eine Frechheit, mir das vorzuwerfen“, erklärte der ohne Verteidiger erschienene Angeklagte wortreich zum Eingang der Verhandlung.

Zum Sachverhalt: Seine Partnerin und er hätten sich gestritten, sie habe die Kinder geschnappt und sei zu einer Freundin. Er sei dann voller Frust an jenem 9. April 2017 zu einem Freund nach Lütjenburg gefahren. Gut zwei Stunden habe man sich auf der Straße vor dem Haus unterhalten. Dafür gebe es Zeugen. Als er dann gegen Mitternacht nach Hause in sein Dorf zurückkehrte, habe er Licht im Haus bemerkt; nach dem Aufschließen der Haustür auch die herausgezogenen Schubladen des Schrankes im Wohnzimmer bemerkt. In der Küche haben ein Fenster und die Hintertür offengestanden. Da habe er die Polizei gerufen, schilderte der Angeklagte dem Gericht.

Laut Staatsanwalt beläuft sich der bei der Versicherung angemeldete Schaden auf 17.404 Euro. Aber die Versicherung wollte nicht zahlen, weil ihr vieles seltsam vorkam – wie auch der Polizei.

Die Auswertung der Handy-Daten des Angeklagten ergab, dass er sich zur angegebenen Einbruchszeit vor Mitternacht nicht wie geschildert in Lütjenburg aufgehalten haben kann, sondern im Sendemasten nahe seines Heimatdorfes eingelockt war und auch dort telefoniert hat.

„Ich gebe Ihnen eine letzte Möglichkeit ein Geständnis abzulegen“, mahnte der Richter den Angeklagten. Doch der blieb bei seiner Version. Auch der von ihm als Zeuge benannte Freund bestätigte seine Anwesenheit in Lütjenburg vor Gericht.

Weitere Zweifel an seinen Aussagen ließ dann der Versicherungsagent des Angeklagten aufkommen. Zum 1. April habe der Angeklagte schnell eine Hausratsversicherung abschließen wollen, weil er habe in Urlaub fahren wollen. Gefahren sei er dann aber nicht. Gebucht habe der Angeklagte für den geplanten Dänemark-Urlaub über Ostern allerdings auch nichts. Und so „doll“ sei das mit den Raten für seine laufende Autoversicherung auch nicht gewesen.

Zweifel meldete das Gericht auch bei dem angegebenen Stehlgut an. 2500 Euro erspartes Trinkgeld hatte der vom Amt lebende Angeklagte nach eigenen Angaben im Haus. Dazu wertvollen Schmuck, den der Vater, mit dem er wenig Kontakt hatte, ihm zur Versöhnung kurz vor dem Einbruch geschenkt habe. Allerdings war eine später vorgelegte Quittung von einem Unbekannten dafür auf seinen Namen ausgestellt worden.

Weitere Zweifel kamen bei der Schilderung der gesicherten Einbruchsspuren durch einen Fachmann der Polizei auf. Nach den vorgelegenen nur leichten Spuren an Fenster und Tür „war es nicht möglich, eine Tür so zu öffnen“, so der Einbruchsfachmann. „Der Einbruch ist für mich nicht schlüssig. Aus meiner Erfahrung gab es keinen Einbruch.“

Den zusätzlichen Antrag des Angeklagten, Tür und Fenster durch einen Sachverständigen begutachten zu lassen, lehnte das Gericht in Anbetracht der Faktenlage ab.

Nach Erkenntnissen des Richters hätte der – eher stümperhaft – vorgetäuschte Einbruchsversuch von dem Angeklagten auch vor seiner Fahrt nach Lütjenburg erfolgt sein können. So sah es auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Für das Vortäuschen einer Straftat und den versuchten Versicherungsbetrug forderte er eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 15 Euro.

Deutlich formulierte es auch der Richter in seinem Urteil: „Es hat bei Ihnen schlicht keinen Einbruch gegeben.“ Alles sei mit den Spuren nicht in Einklang zu bringen. „Sie sind nicht kompatibel mit einem Einbruch.“

Auch wenn er etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft blieb, er verurteilte den Angeklagten zu 130 Tagessätzen zu 10 Euro, sprich 1300 Euro, monatlich abzuzahlen mit 40 Euro, die Gerichtskosten kommen noch hinzu. Nun bleibt es dem Angeklagten überlassen, ob er das Urteil annimmt.