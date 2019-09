Eutin : Teure Technik aus neuwertigen Schleppern gestohlen

Zeugen gesucht: Unbekannte brachen auf dem Raiffeisengelände bei 14 Fahrzeugen ein. Der Schaden liegt bei über 100.000 Euro.

Constanze Emde

16. September 2019, 15:27 Uhr

Eutin | Als er am Montagmorgen losfahren wollte, entdeckte er den Schaden auf dem Gelände seiner Firma Raiffeisen Technik Ostseeküste GmbH im Eutiner Industriegebiet. „Plastikteile lagen auf dem Hof rum, das sah komisch aus. Nach und nach entdeckten wir dann den ganzen Schaden“, erinnert sich Werkstattleiter Hauke Wulff.

Unbekannte hatten am Wochenende zuvor, im Zeitraum 6. September abends bis Montagmorgen 6 Uhr, an 13 Schleppern und einem Mähdrescher Steuerungsgeräte, Spurführungssysteme und Displays gestohlen. Die meisten der beschädigten Großfahrzeuge der Firma Fendt und Valtra waren Neufahrzeuge. „Die haben die Teile aber nicht einfach ausgebaut, sondern vermutlich weil es schnell gehen musste, auch einfach die Kabel durchgeschnitten“, sagte Geschäftsführer Fridtjof Hansen. Dadurch sei insgesamt ein enormer Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden, so Hansen und Wulff. Denn wenn der ganze Kabelbaum des Treckers zum Steuerungsgerät oder zum Display fehle, müssten deutlich mehr Teile ausgebaut und ersetzt werden.

Constanze Emde

Die Raiffeisenmitarbeiter vermuten eine Auftragsarbeit aus Osteuropa. „Wer sonst klaut in dem Maßstab?“, fragen sie sich. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurensicherung sei lange da gewesen, habe Spuren genommen, berichtet Wulff. Hansen habe alles der Versicherung gemeldet, glücklicherweise sei kein schon verkauftes Fahrzeug zu Schaden gekommen.

Nach der Entdeckung der gestohlenen Einzelteile suchte Werkstattleiter Wulff die Eintrittsstelle und fand ein Loch versteckt im Zaun zum Feldweg, der an das Betriebsgelände zur Otto-Hahn-Straße grenzt.Bewegungsmelder gebe es schon auf dem Gelände, doch diese haben die Diebe offenbar nicht abgehalten. Sie seien sogar so dreist gewesen und haben in Treckern direkt an der Otto-Hahn-Straße gegenüber Mc Donalds und der Waschanlage gestohlen. Deshalb die Hoffnung von Firma und Kripo, dass jemand etwas beobachtet hat. „Zeugen können sich bei der Eutiner Kripo unter 04521 / 8010 melden“, sagt Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach.

