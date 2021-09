Freundschaftsspiel : Testspiel gegen U19-Regionalligisten

SG Sarau/Bosau verliert 1:2(0:0) gegen die A-Jugend des VfB Lübeck

Sarau | Fußball-Verbandsligist SG Sarau/Bosau verlor in einem Testspiel mit 1:2 (0:0) Toren gegen die U19 des VfB Lübeck. Da die Sarauer am diesem Wochenende in der Verbandsliga Süd-Ost spielfrei waren, hatten sie das Freundschaftsspiel gegen den A-Jugend-Regionalligisten vereinbart. Wir haben in der zweiten Hälfte viel gewechselt, damit alle Spieler einmal z...

