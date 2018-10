Sieben Vorstellungen : Termine und Karten

von Achim Krauskopf

09. Oktober 2018, 15:26 Uhr

Weitere Termine im Oktober:

Freitag (12.), 19.30 Uhr

Samstag (13.), 19.30 Uhr

Sonntag (14.), 18 Uhr

Samstag (20.) , 19.30 Uhr

Sonntag (21.), 18 Uhr

Freitag (26.), 19.30 Uhr

Samstag (27.), 16 Uhr



Kartenbestellung online auf www.theater-suesel.de, oder bei Sylvia Bliemeister dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, Tel. 04524/1379, oder per

E-Mail an tickets@theater-

suesel.de.

Vorverkauf in der Theaterkasse donnerstags von 17 bis 18 Uhr im Foyer der Kulturscheune Süsel, bei der Eutin GmbH, Am Markt, Tel. 04521/709734, und den anderen bekannten Verkaufsstellen sowie an der Abendkasse.