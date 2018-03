Tennisclub schenkt Eisvögeln ein Zuhause

Einrichtung einer Brutstätte auf der Anlage am Seeschaarwald / Verein will vom Grundstück der Gustav-Tesnau-Halle nichts abgeben / Stolz auf sportliche Erfolge

von shz.de

27. März 2018, 00:48 Uhr

Wenn mit der Saisoneröffnung am 21. April wieder Tennisbälle auf der Außenanlage des Eutiner Tennisclubs Grün-Weiß (ETC) im Seeschaarwald fliegen, ist es denkbar, dass sich neben den Sportlern auch gefiederte Gäste auf der Anlage tummeln. „Der Eutiner Tennisclub ist bestrebt, der einmaligen Lage unserer Außenplätze am Ufer des Großen Eutiner Sees gerecht zu werden und folgerichtig dem Naturschutz einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Aus diesem Grund wurden wir im Rahmen des Sportaudits für Schleswig-Holstein für die Einrichtung einer Brutstätte für den auf der Liste der bedrohten Arten geführten Eisvogel zertifiziert“, sagte der Vorsitzende Jürgen Unger in der Jahresversammlung des Tennisclubs.

Ein Schwerpunkt der Tagesordnung war die künftige Nutzung des Geländes um die vereinseigene Halle an der Blauen Lehmkuhle. Das Mitgliedervotum fiel gegen eine Rückgabe eines Teils des Grundstücks an die Stadt aus. „Dadurch ließen sich zwar Kosten reduzieren, aber auf der anderen Seite bleibt dem Eutiner Tennisclub in der Zukunft die Möglichkeit, bei Bedarf die Halle um einem dritten Tennisplatz zu erweitern“, kommentierte Jürgen Unger die Entscheidung.

Zur Wahl standen drei Vorstandsämter. Ulrich Jekabsons wurde als Kassenwart für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde, Alexander Hermann löst den stellvertretenden Vorsitzenden Winfried Bentke ab. Lena Aden übernahm das Amt der Jugendwartin von Sven Giesler.

Für ihre 25-jährige Vereinstreue wurden Tennistrainer Bobby Malone und das Ehepaar Ingrid und Jürgen Gutzeit geehrt. Besonderen Dank des Vorstandes erfuhren Karl-Heinz Bornhöft, Matthias Hehs, Tom Giesler, Noah Sunnus, Harald Pries, Gerd Heinen und Thomas Eisold für außergewöhnliches Engagement für den Verein.

In Verbindung mit dem Kassenbericht wurden 14 000 Euro in diesem Jahr für eine neue Wasserleitung in der Tesnau-Halle als größte Investition genannt.

Die sportlichen Erfolge der ETC-Teams im vergangenen Jahr fanden große Beachtung. In der Sommer- und der zu Ende gehenden Wintersaison erreichten sieben von zehn Mannschaften Aufstiegsplätze. „Hervorzuheben ist der Aufstieg der Herren 40 in die Nordliga. Damit hat der ETC nach dem Klassenerhalt der Herren 50 in der Wintersaison eine weitere Mannschaft, die den Verein über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus sportlich repräsentiert“, freute sich Unger. Die stellvertretende Eutiner Bürgermeisterin Elgin Lohse übermittelte Grußworte der Stadt, verknüpft mit eigenen Jugenderinnerungen, als sie selbst

in der Gustav-Tesnau-Halle Tennis gespielt habe.

Nach der Saisoneröffnung 2018 am Sonnabend, 21. April, mit einem vereinsinternen Turnier haben alle am Tennis Interessierten am

22. April bei einem „Tag der offenen Tür“ auf der Anlage im Seeschaarwald die Möglichkeit, zu vergünstigten Bedingungen ETC-Mitglied zu werden und das Deutsche Tennissportabzeichen zu erwerben.

Weiterhin steht wieder ein „Kuddel-Muddel-Turnier“ auf dem Spielplan. Vorher werden die ETC-Mitglieder am 7. und am 14. April noch zum Frühjahrsputz der Außenplätze gebeten.