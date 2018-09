Tempo 30 in Grebin

von shz.de

19. September 2018, 12:34 Uhr

Die Grebiner möchten für ihre Dorfstraße beim Kreis zwei Tempo-30-Zonen beantragen. Eine vor dem Spielplatz, eine weitere am Ortsausgang Richtung Neversfelde. Ein Messgerät zur Geschwindigkeitsüberprüfung von Fahrzeugen, das in Höhe des Schmiedebergs aufgestellt war, habe ergeben, dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern zu 21,52 Prozent überschritten worden sei, erläuterte Bürgermeister Gerhard Manzke in der Gemeindevertretung.

Spitzenreiter sei um 2 Uhr nachts ein Verkehrsteilnehmer mit 93 Stundenkilometern gewesen. Jetzt wandert das Gerät, das Geschwindigkeiten bis 100 Stundenkilometer misst, weiter an einen anderen Standort. Nach Abschluss der Aktion werde das Gerät ausgelesen. Die Werte gehen mit dem Antrag auf Einrichtung von Tempo-30-Zonen an den Kreis.