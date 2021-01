Mobilfunk : Telekom baut 5G im Kreis Plön aus

99 Prozent der Bevölkerung könnten den Mobilfunkanbieter nutzen.

von Achim Krauskopf

25. Januar 2021, 11:38 Uhr

Plön | Eine fast vollständige Mobilfunk-Abdeckung des Kreisgebietes verspricht die Telekom: In den vergangenen drei Monaten seien zwei Funkstationen im Kreis neu gebaut und zwei mit 5G erweitert worden. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 99 Prozent, sagt die Telekom in einer Pressemitteilung.

Zwei neue Stationen, zwei aufgerüstet

Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis insgesamt, es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung, außerdem werde der Empfang in Gebäuden besser. Aus- und Neubau von Funkstationen seien in Plön, Bönebüttel, Schönberg und Schwentinental erfolgt.

Bislang sei die Telekom an 52 Standorten vertreten, bis nächstes Jahr sollen, wie angekündigt wird, 21 Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien im selben Zeitraum an sechs Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Der LTE-Ausbau sei wichtig, weil alle LTE-Standorte im künftigen 5G-Netz genutzt würden.

Wir bauen pro Jahr rund 1.500 neue Standorte. Die Hälfte davon im ländlichen Raum. Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland

„Wir bauen pro Jahr rund 1.500 neue Standorte. Die Hälfte davon im ländlichen Raum. Außerdem erweitern wir an bestehenden Standorten fortlaufend unsere Kapazität. Im Rahmen unserer massiven Ausbauaktivitäten wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom,“ sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland.

Die Telekom nutzt, wie es in der Presseerklärung weiter heißt, unterschiedliche Frequenzen für eine Ergänzung in puncto Reichweite und Geschwindigkeit: 5G funke in Großstädten in der Regel auf einer sehr hohen Frequenz, die höhere Geschwindigkeiten ermögliche, aber weniger Reichweite habe. Auf einer niedrigeren Frequenz seien die Reichweiten der 5G-Antennen deutlich höher.

Verschiedene Frequenzen

Das Prinzip sei bereits beim LTE-Ausbau genutzt worden: Frequenzen mit großer Reichweite für die Flächenversorgung, Frequenzen mit kürzeren Reichweiten im städtischen Umfeld für die gleichzeitige Versorgung sehr vieler Kunden und noch höhere Geschwindigkeiten.

Mit dieser Kombination der Frequenzen beschleunige die Telekom den 5G-Ausbau besonders im ländlichen Raum erheblich. Auch LTE werde durch die Technik-Offensive einen nochmaligen Schub erfahren. LTE-Kunden erhielten ein weiteres Frequenzband und so mehr Bandbreite.

DSS: bedarfsorientierte Verteilung

Durch sogenanntes Dynamic Spectrum Sharing (DSS) werde zusätzliches Spektrum für LTE-Kunden bereitgestellt. Dadurch surften auch sie noch schneller als bisher. Mit DSS betreibe die Telekom zwei Mobilfunk-Standards parallel in einem Frequenzband: Die neue Technologie verteile das Spektrum bedarfsorientiert zwischen LTE- und 5G-Anwendern. Das Netz passe sich so innerhalb von Millisekunden automatisch dem Bedarf der jeweiligen Kunden an.

Mehr als doppelte Geschwindigkeiten

DSS und das zusätzliche Spektrum erhöhten die Datenrate: Im ländlichen Bereich erfolge teilweise mehr als eine Verdoppelung der Geschwindigkeiten, bis zu 225 Mbit/s seien möglich, in städtischen Gebieten zwischen 600-800 Mbit/s in der Spitze.

Wer etwa über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren. Kunden können sich außerdem kostenlos unter 0800 330 1000 beraten lassen.

Gesucht werden auch Grundstückseigentümer, die eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchten, sie können sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de/de/ihr-standortangebot-an-uns/anmietung-von-flaechen.html) wenden.