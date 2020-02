Teilnehmer zum Gast und Touristin zur Teilnehmerin machen

Avatar_shz von oha

20. Februar 2020, 18:46 Uhr

Malente | „Den Teilnehmer zum Gast machen und die Touristin zur Teilnehmerin.“ So lässt sich das gemeinsame Ziel der Tourismusdestination Holsteinische Schweiz mit Bad Malente-Gremsmühlen und der Heinemann-Bildungsstätte (GHB) beschreiben.

Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Trägervereins der Heinemann-Bildungsstätte, der Eutiner SPD-Landtagsabgeordneten Regina Poersch, brachte GHB-Studien- und Verwaltungsleiterin Anastassia Brack die druckfrischen Flyer und das aktuelle Seminarprogramm vorbei, die nun in den Tourist-Infos in Bad-Malente-Gremsmühlen und Plön zu haben sind. Der Gedanke, sich in der Region gut zu vernetzen und gegenseitig von den Angeboten zu profitieren, wurde in den Gesprächen mit der Malenter MATS-Chefin Anke Rädel ebenso wie von der Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz, Caroline Backmann, begrüßt und unterstützt.

Anastassia Brack: „Fast alle Seminare sind als Bildungsurlaub anerkannt.“ Die einmalige Lage der Bildungsstätte am Kellersee trage ganz entscheidend zur Attraktivität des Hauses bei. Die Vernetzung mit den Tourismus-Akteuren der Region sei wichtig, damit die Gäste die Angebote der Region nutzten und über das gebuchte Seminar hinaus einen schönen Aufenthalt hätten.

Regina Poersch: „In der Holsteinischen Schweiz kann sich Weiterbildung wie Urlaubmachen anfühlen.“ Sie freue sich, wenn die Gäste der Heinemann-Bildungsstätte als Tourist wiederkommen. Poersch wünsche sich eine Stärkung des Tourismus im Schleswig-Holsteinischen Binnenland. Daran hätten auch die vielfältigen Einrichtungen der Erwachsenenbildung in der Region nicht zuletzt als Multiplikatoren ihren Anteil.