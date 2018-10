Tech: Keine Schadenfreude

Keine Fördermittel aus Kiel: Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler fühlt sich falsch verstanden

von Constanze Emde

16. Oktober 2018, 14:26 Uhr

Von Schadenfreude könne keine Rede sein, meldet sich der FWE-Fraktionsvorsitzende Malte Tech zu Wort, nachdem die erste Pressemitteilung der FWE über „die gute Nachricht“ hohe Wellen geschlagen hatte, dass Eutin bei den Fördermitteln aus Kiel für den Schulneubau leer ausgegangen sei. Die anderen Fraktionen äußerten sich kopfschüttelnd, wie beschämend und befremdlich die Haltung der FWE doch sei, wenn sie sich darüber freuen könne, dass Eutin keinen Cent Fördermittel für die dringend benötigten Neubauten oder Sanierungen bekomme (wir berichteten).

Nun erklärt Tech in einer neuen Mitteilung, dass er sich gar nicht gefreut habe, sondern sich die Freien Wähler seit 2012 für „vernünftige Schulplanung“ einsetzten, die Mitglieder aller anderen Parteien aber immer ablehnend reagiert hätten. Erst nach den zahlreichen Ablehnungen habe er versucht, durch sein Schreiben ans Bildungsministerium mit dem Konzept der FWE „das Rad noch drehen zu können“. Auch die FWE habe damit gerechnet, dass das Ministerium der Stadt Eutin noch die Chance auf eine Nachbesserung einräume. Die FWE gehe davon aus, schreibt Tech weiter, dass die Stadt die Wirtschaftlichkeit der Projekte nicht nachweisen konnte. „Diese Fehlleistungen hat der Bürgermeister Behnk sich ganz allein zuzuschreiben“, kritisiert Tech und ergänzt: „Wir haben in unserer Fraktion vier diplomierte Bauingenieure, gefragt hat er keinen einzigen. Dieses bedauern wir.“

Tech bezeichnete die Äußerung des Bürgermeisters und der anderen Fraktionen, die allesamt auch ohne Fördermittel dringenden Handlungsbedarf sehen, als „hanebüchen“. „Es kann doch nicht sein, dass unsere hochverschuldete Stadt sich durch die Nichtförderung noch einmal um mindestens 35 Millionen mehr verschuldet“, schreibt Tech.

Zum Sachstand: Die Verwaltung hat derzeit den Auftrag, zu prüfen, ob das Raumprogramm für die Gemeinschaftsschule am Standort Elisabethstraße passt. Aktuelle Kostenermittlungen sind bislang aus dem laufenden Prüfverfahren nicht öffentlich geworden. Auch läuft zeitgleich die Prüfung, wie das Förderzentrum in den Grundschulneubau am Kleinen See integriert werden kann und ebenso steht die Kostenschätzung für die Bürgerinitiative aus, die Wisser-Schule und Grundschule mit Sporthalle am Kleinen See verwirklicht wissen möchte, so es die beste Lösung für die Schulen ist.

„Wir sind Schulträger und als solcher ist es unsere Aufgabe für die Entwicklung der Schullandschaft zu sorgen“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk dem OHA vergangene Woche. Die anderen Fraktionen machten deutlich, dass sie beim Thema Schulneubau die Beschlüsse nie in Abhängigkeit zu Fördermitteln getroffen hatten, sondern weil die Notwendigkeit bestehe und es kommunale Aufgabe sei.

Tech hingegen bemängelt das „Weiter so“ von Verwaltung und anderen Fraktionen. Aus seiner Sicht seien Eutins Förderprojekte nicht wie zahlreiche andere Bewerbungen (für den Topf mit 139 Millionen Euro gab es Anträge im Wert von rund 1,5 Milliarden) einfach unberücksichtigt geblieben, sondern weil das Konzept abgelehnt worden sei.

Eine solche Interpretation wurde im Bildungsministerium auf OHA-Anfrage verneint. Auch dass Techs Schreiben etwas mit der Ablehnung zu tun habe, ließ sich nicht bestätigen.