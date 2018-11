Tech-Gegner legen nach

Sechs Stadtvertreter wehren sich in Offenem Brief

von Achim Krauskopf

27. November 2018, 12:09 Uhr

Die erste Reaktion bestand aus zwei Sätzen: Malte Tech habe offenbar Angst vor einer Ablösung als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Eutin (FWE). Und treibe ihn zu „offensichtlich unwahren und wirren Behauptungen.“

So lautete die kurze und bündige Antwort von Sigrid Jürß und Olaf Bentke auf eine Presseerklärung Techs. Der hatte – wie berichtet – erklärt, dass die älteren FWE-Mitglieder von „neuen, rechtsgerichteten Mitgliedern“ arglistig getäuscht worden seien, Tech griff namentlich Jürß und Bentke an.

Gestern legten die beiden Attackierten in einem „Offenen Brief an die Wähler der FWE“ nach, den außerdem die Fraktionsmitglieder Annegret Cordes, Manfred Ehmke, Tom-Henry Machoy und Ulrike Wörle unterschrieben – also sechs von zwölf Mitgliedern der Fraktion.

Nach einem Super-Wahlergebnis seien die Freien Wähler mit vielen politischen Neulingen voller Elan an die Arbeit gegangen. Schon im Wahlkampf hätten sich aber Spannungen und zunehmend unterschiedliche Auffassungen unter FWE-Kandidaten abgezeichnet. Zwei Mitglieder hätten kurz nach der Wahl die Fraktion verlassen.

Wörtlich heißt es weiter: „Nach über sechsmonatigem Bestehen der Fraktion der FWE müssen wir leider feststellen, dass eine strukturierte, verlässliche und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit Herrn Tech als Fraktionsführer nicht möglich ist.“

Nach ergebnislosen Diskussionen sei in der Fraktion am 19. November mehrheitlich beschlossen worden, am 3. Dezember den Fraktionsvorstand neu zu wählen.

Dieses Verfahren sei ein interner Entscheidungsprozess der Fraktion gewesen und von den Unterzeichnern des Briefes entsprechend diskret behandelt worden. Völlig überrascht worden sei man daher von einer „öffentlichen Schmutzkampagne“ durch Malte Tech und die Fraktionsmitglieder Heinz Lange, Gerd Heiligenstühler und Lothar Sperling.

Weiter heißt es im Brief: „Uns wird eine Nähe zur AfD vorgeworfen, wir seien rechtsgerichtete Mitglieder und hätten in konspirativen Sitzungen eine heimliche Machtübernahme der Fraktion angestrebt. Diese absurden, diffamierenden Unterstellungen weisen wir, die Unterzeichner, aufs Schärfste zurück. Herr Tech und seine Gefährten haben offensichtlich jedes Maß für Wahrhaftigkeit und Anstand verloren. Wir stehen zu den Zielen und dem Programm der Freien Wählergemeinschaft Eutin, das im übrigen weitgehend die Handschrift von Olaf Bentke und Sigrid Jürß trägt.“ Die Unterzeichner betonen, dass sie sich den Wählern weiter verbunden fühlten und deren Interessen auch künftig in die politische Arbeit einbrächten.