Eutin : Tausende waren „Feuer und Flamme“

Gemütlichkeit mit Lasershow und Feuerkunst: Neues Veranstaltungsformat an der Stadtbucht viel gelobt und gut angenommen.

von Constanze Emde

26. Oktober 2019, 23:01 Uhr

Eutin | „Es war wirklich richtig toll“, sagt eine Malenterin während sie für die Licht- und Feuerkünstler an der Eutiner Stadtbucht applaudiert. Sie lobt nicht nur die Lasershow und Feuerjonglage zuvor, sondern das gesamte Arrangement.

Mit Feuerkörben, an denen Kinder und Erwachsene gegen Spende Stockbrot vom THW brutzeln oder einfach nur gemütlich darum sitzen können und Live-Musik des Eutiner Singer- und Songwriters Florian Affeldt, die an der ganzen Stadtbucht übertragen wurde, hat Claudia Falk im Auftrag der Eutin GmbH das erste „Feuer und Flamme“ an diesem Samstag organisiert.

Florian Affeldt: Genau sowas fehlt in Eutin und sollte es häufiger geben

Der Plan, möglichst viele Zielgruppen zu erreichen, ging offenbar auf. Dicht an dicht gedrängt stand das Publikum rund um die Stadtbucht – bei der ersten Show darunter zahlreiche Familien mit kleineren Kindern. Veranstalter und Polizei schätzen, dass mehr als 5000 Besucher an die Eutiner Stadtbucht gekommen sind, viele davon seien über Facebook aufmerksam geworden. Im Hauptausschuss vergangener Woche hatte Claudia Falk bereits von mehreren tausend Interessierten für das neue Veranstaltungsformat auf Facebook gesprochen. Das milde und trockene Wetter mag dazu beigetragen haben, dass aus Interessierten auch Besucher wurden – nicht nur aus der nahen Region wie Malente oder Süsel. „Wir haben davon gelesen und wollten uns das vor Ort mal anschauen“, sagt eine Familie aus Schwarzenbek. Gut 80 Kilometer seien sie extra für die Veranstaltung nach Eutin gefahren. „Ostsee in Flammen hat uns in Grömitz so gut gefallen, da wollten wir uns das hier auch anschauen und es ist wirklich hübsch mit den Feuerkörben und dem Drumherum. Das hat an der Ostsee gefehlt“, sagt die 45-Jährige. Nebendran sitzt ein Süseler auf einer Bank: „Die Stadtbucht ist so hübsch geworden. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen das nun wieder nutzen, wenn hier was los ist.“ Manch Alt-Eutiner fühlte sich an frühere Stadtfestzeiten erinnert, als sich Menschen in Schlangen Stück für Stück auch am Samstagabend zwischen Foodtrucks, Sitzgelegenheiten und See entlang schoben. „So war das früher immer.“

Der gebürtige Eutiner und Singer-Songwriter Florian Affeldt, der mittlerweile in Berlin lebt, hat sich gefreut, in der Heimat zu spielen: „Das Event in der Stadtbucht war ein super Beispiel dafür was Eutin fehlt und wie es gemacht werden sollte. Super Atmosphäre und das Abendprogramm schön gestaltet. Hab’ super gern bei dem Event gespielt und werde auch in Zukunft noch öfter in Eutin zu sehen sein.“

Ein paar Meter weiter weiter hält Elliot (3) mit Hilfe seiner Mama Julia seinen ersten Marshmallow ins Feuer. „Uns gefällt das richtig gut, es ist wirklich auch schön für Kinder“, sagt die dreifache Mutter. Die Malenter Familie komme seit der Umgestaltung des Seeparks gern häufiger nach Eutin und kenne das Areal gut.

Polizei: Ein friedliches Fest

Aus Sicht der Polizei war es ein rund um gemütliches Fest. „Die Menschen waren friedlich und entspannt. Viele haben uns angesprochen, um die Veranstaltung und Atmosphäre zu loben“, sagte Einsatzleiter Wolfram Reuter am späten Samstagabend. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort: Mit Wasserschläuchen sorgte sie für die nötige Wasserwand, die in Kombination mit dem Nebel, die auf Musik abgestimmte Lasershow sichtbar machte.