Tash-Chefin sieht Potenzial

Die neue Geschäftsführerin Bettina Bunge warb bei einem Vortrag im Kursaal für mehr Zusammenarbeit der Tourismus-Akteure

von Bernd Schröder

13. April 2018, 14:01 Uhr

Malentes Bürgermeisterin sprach im Anschluss von einem „Feuerwerk an Informationen“, das Dr. Bettina Bunge abgebrannt habe. Tatsächlich lieferte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash) den etwa 60 Zuhörern im Malenter Kursaal zahlreiche Zahlen, Daten und Fakten zur Tourismus-Situation im nördlichsten Bundesland. Bettina Bunge, die im November 2017 aus Dresden zur Tash kam, trug dabei so engagiert vor, dass trotzdem keinem langweilig geworden sein dürfte. Ausrichter des Vortrags war der Unternehmensverband Ostholstein-Plön. Neben dessen Mitgliedern waren auch mehrere Bürgermeister umliegender Kommunen und Akteure aus der Tourismus-Branche unter den Zuhörern.

Immer wieder beschwor Bettina Bunge die Bedeutung einer gemeinsamen Vermarktung von Regionen oder Destinationen wie der Ostsee. Auch wenn sie erkennbar bemüht war, niemandem vor den Kopf zu stoßen, sprach sie beim Blick auf die Kreise Ostholstein und Plön Defizite an. „In der Vermarktung haben wir vielleicht noch Potenzial, das zu optimieren.“ So gebe es viele touristische Internet-Seiten, diese seien jedoch wenig vernetzt und wiesen auch gestalterisch in der Farbwahl wenig Gemeinsamkeiten auf. „Mehr Zusammenarbeit wäre schön.“ Auch der Dach-Slogan „Der echte Norden“ werde noch nicht so richtig gelebt, bemängelte die gebürtige Lüneburgerin. Sie forderte eine Fokussierung auf die Stärken: „Wir müssen immer wieder gucken, was ist unser Wettbewerbsvorteil, nicht mit 20 Themen ,bröseln‘“, mahnte sie. Positiv registrierte sie „große Investitionen in die Infrastruktur – Ferienhäuser und -wohnungen sowie Hotelerie“.

Auf elementare Strukturveränderungen in Zusammenhang mit der geplanten Festen Fehmarnbeltquerung wies Klaus Treimer der Vorstandssprecher der VR Bank Ostholstein Nord - Plön, die Tash-Chefin hin. Dies müsse im Tourismus-Marketing positiv aufgegriffen werden, forderte Treimer. „Damit müssen wir uns beschäftigen“, stimmte Bettina Bungert zu. Derzeit nehme sie auch wahr, dass die von Treimer bemängelte Negativkommunikation zu diesem Thema überwiege. Grundsätzlich sei es für die Tourismus aber positiv, wenn die Auslandsanbindung verbessert werde.