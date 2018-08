Tanzen lernen bei „Eutin 08“

von Achim Krauskopf

Es gibt neue Angebote für Tanzanfänger und Wiedereinsteiger bei Eutin 08 im Gasthaus Wittenburg in Eutin-Fissau. „September-Zeit ist Salsa-Zeit“, sagt der Verein und bietet montags, ab dem 3. September, von 18.30 bis 19.15 Uhr über vier Abende einen Salsa-Einsteiger-Kursus an. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Am 5. November beginnt Tango Argentino, ebenfalls an vier Montagen. Kosten: 20 Euro.

In den Donnerstagsgruppen für Anfänger gibt es ab 25. Oktober (sechs Abende) zwei Tanzangebote: Von 17.45 bis 18.45 findet Line Dance statt und von 19.30 bis 20.30 Paartanz. Kosten: Jeweils 30 Euro.

Als Trainer begrüßen montags Hans Joachim Meier, Angela und Berthold Verfürth die Tanzfreudigen. Donnerstags sind es Thomas Führmeier und Roswitha Buck. Spartenleiter Verfürth informiert auch zu weiteren Kursen unter Tel. 04521/74420.

Ein Hinweis: Die Line-Dancer nehmen am 22. September beim 2. landesweiten Senioren-Aktivtag von 10 bis 14 Uhr in der Carl-Maria-von-Weber-Schule teil.