Bosau : Tanzen geht auch ganz ohne Rolllator

Erste Tanzveranstaltung für Senioren am Sonntag, dem 21. Juli, ab 15 Uhr im Gasthaus „Zum Frohsinn“.

von Michael Kuhr

05. Juli 2019, 13:08 Uhr

Bosau | Die 64-jährige Christiane Zomerland aus Bosau ist gerade mal ein Jahr im Ruhestand. Doch die Hände in den Schoß legen, das mag die ehemalige Lehrerin am Eutiner Weber-Gymnasium noch lange nicht. Aktuell organisiert Christine Zomerland mit großer Schar an Unterstützern am Sonntag, 21. Juli, den ersten Tanztee. Der findet von 15 bis 18 Uhr im Gasthaus „Zum Frohsinn“ statt. Einlass ist ab 14 Uhr.

Christiane Zomerland war ab 1995 am Weber-Gymnasium und zuletzt als Leiterin der Orientierungsstufe tätig, Insgesamt engagierte sie sich 35 Jahre für Kinder. „Jetzt möchte ich meinem Dorf Bosau und der Gemeinde eine Zeitspenderin sein“, umschreibt sie den Antrieb für ihr Engagement. Gern kümmere sie sich jetzt um die Eltern und Großeltern der ehemaligen Schüler, schmunzelt sie.

Christiane Zomerland möchte in ihrer Freizeit Sinnvolles tun. „Das ist für mich ein Stück Lebensqualitä“, sagt sie. So ist sie bereits in der Hospizarbeit in Lübeck tätig und in der Seniorenberatung für die Polizei.

Die ehemalige Lehrerin war selbst mit Freundinnen zu einer Tanzveranstaltung in Heikendorf. Dabei sah Christiane Zomerland am Eingang auch einige Rolllatoren stehen. Aber die fröhlich tanzenden Besitzer hatten augenscheinlich auf der Tanzfläche völlig vergessen, dass sie sich sonst nur mit Hilfe des Rolllators fortbewegen konnten. Aus Büchern erfuhr sie, dass Tanzen nicht nur Demenz aufhalten, sondern auch die Denkprozesse überhaupt jeder Generation verbessern kann: „Hätte ich das Buch früher gelesen, hätte ich meine Schüler jeden Tag zu Beginn des Unterrichts tanzen lassen“, schmunzelt die ehemalige Lehrerin.

Und so gibt es nun „Frohsinn im Frohsinn“ in Bosau. Dazu gibt es Kaffee, Tee, heiße Schokolade und Kuchen oder Torte satt, aber auch eine Tombola und Musik der 1970er und 1980er Jahre von „DJ Spommel“ aufgelegt. Eintritt kostet 12 Euro.

Unterstützt wird Christiane Zomerland von den Mitglieder des Bosauer Seniorenbeirates, den Dorfvorständen und Bürgermeister Eberhard Rauch. „Ein Traum wären beim ersten Tanztee in Bosau 120 Gäste ab 50/60 Jahre“, blickt Christiane Zomerland hoffnungsvoll auf den 21. Juli. Weitere Tanztees im Gasthaus „Zum Frohsinn“ sind am 18. August und 20. September geplant.