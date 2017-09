Tanz zu zeitgenössischer Musik

vergrößern 1 von 1 Foto: juk 1 von 1

von Juliane Kahlke

erstellt am 26.Sep.2017 | 11:05 Uhr

Die dunklere Jahreszeit kommt und damit auch wieder die „Herbstgeschichten“ im Schloss Eutin. Die Schlossverwaltung um Brigitta Herrmann stellte das sechsteilige Programm gestern vor. „Wir freuen uns, dass der Rittersaal mit einem Medium erfüllt wird, dass es hier selten gibt“, sagte Volontärin Anna Simov und führte damit auf „Cross the Line“, ein Tanz-Musik-Projekt von Eutiner Künstlern initiiert, hin. Am Dienstag, 3. Oktober trifft zeitgenössischer Tanz auf zeitgenössische Musik des Eutiner Komponisten und Pianisten Zeki Evyapan. Der spielt Auszüge seiner Preludes und seiner fünf Klagelieder. Es sei das erste Mal, dass er seine Werke zum ersten mal an dem Steinway-Flügel spielen werde, den er vor vielen Jahren selbst mit ausgesucht habe, sagte Evyapan. Zum Aufführungsort werden Querflötenklänge begleiten. Schüler der Kreismusikschule locken das Publikum mit Duetten Evyapans zur Vorstellung in den Rittersaal.

Eng an die Musik gelehnt wollen die 14 Schüler von Tanz- und Musiklehrerin Ulrike Pfeiffer im Rittersaal agieren. „Wir möchten, dass die Musik über die Bewegung gelesen wird, dass die Musik Bild wird“, erklärte Pfeiffer, die in Eutin die Schule für Rhythmik und Tanz leitet. Seit Mai beschäftigen sich die langjährigen Laien-Tänzer mit der Musik des Eutiners.

Die Idee zu dieser neuen Darbietung im Rittersaal des Schlosses fußt in der Initiative von Petra Marcolin, Leiterin der Musikschule Ostholstein, die Ulrike Pfeiffer einfach angesprochen hat. Pfeiffer und Evyapan sind musikalisch seit langem verbunden und so entwickelten die Drei „Cross the Line“. Damit das Projekt gelingen konnte, verzichtete der Komponist auf die Honorierung seitens der Gema, wie die Künstler sagten. Die Finanzierung sei nicht einfach gewesen, sagte Marcolin. Die Sponsoren, die sie um Förderung gebeten habe, haben alle abgelehnt. Nur der Rhythmik-Verband Nord fördere, sagte Pfeiffer. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 15 Euro.

Das Wochenende drauf, am 7. und 8. Oktober, sind beim „Festival der Führungen“ erstaunliche Geschichten zwischen Rittersaal und Blauem Salon zu hören. Neu darunter ist die Führung „Mit Risiken und Nebenwirkungen...“ über Rätselhaftes und Kurioses aus Leben und Tod des Hochadels. Sie wird erneut am Mittwoch und Sonnabend, 11. und 14 Oktober angeboten.

„Von mutigen Prinzessinnen und schlauen Rittern“ liest Esther Dörrhöfer am Donnerstag, 19. Oktober. Die Drei- bis Sechsjährigen Kinder dürfen auch basteln.

Um Katharina die Große geht es Sonnabend, 21. Oktober beim Literarischen Konzert im Rittersaal. Das Duo Freistein-Schade, Benadie reist in das Leben der russischen Zarin.