Eutin : Tanz-Theater Eutin präsentiert das „Walzer Projekt“

Auftritt im Rahmen des Eutiner Konzertsommers im Jagdschlösschen am Ukleisee .

von Alexander Steenbeck

27. Juni 2019, 12:30 Uhr

Eutin | Das Tanz-Theater Eutin unter der Leitung von Krisztina Horváth präsentiert am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr im Rahmen des Eutiner Konzertsommers im Jagdschlösschen am Ukleisee, Zum Ukleisee 19, das „Walzer Projekt“. Horváth beginnt mit einem Blick über die Schulter des Malers Edgar Degas, wie er in der Pariser Oper Ende des 19. Jahrhunderts Tänzerinnen malte. Zu den beschwingten und berauschenden Walzern von Johann Strauss Vater und Sohn, wie beispielsweise dem berühmten Donauwalzer, gesellen sich dann unter anderem Werke von Peter Tschaikowski, Frederic Chopin und Johannes Brahms. Karten kosten 15 Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder bis 16 Jahre und sind im Vorverkauf (plus Gebühr) bei der Tourist-Info Eutin erhältlich.