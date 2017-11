„Tante Polly“ gastiert im Weingeist 

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

von Gabriele Michaelis

erstellt am 01.Nov.2017 | 11:20 Uhr

Früh gealtert, aber ewig jung fühlen sich die Musiker von „Tante Polly“ (Foto), alte Haudegen vom Hamburger Kiez. Am Donnerstag, 9. November, präsentieren sie um 20 Uhr im Kleinen Salon des Weingeistes im Alten Küchenhaus ihr neues Programm „Tristesse Totale“. „In ihren brandneuen Songs zeigen ,Tante Polly’ einmal mehr, wie man die Melancholie auspresst wie eine saftige Zitrone und daraus mit einem Schuss hanseatischen Fusel einen schmackhaften Drink zubereitet, der im Magen kitzelt und die Tränen in die Augen schießen lässt“, heißt es in der Ankündigung. „Tante Polly“ sind Dominik Dittrich (Klavier, Gitarre, Akkordeon und Gesang), Sebastian Strehler (Schlagzeug, Gitarre und Gesang) und Benjamin Leibbrand (Saxophon, Klarinette und Gesang), die Blues, Jazz, Chanson, Rock und Soul zu einem Gute-Laune-Sound mit Tiefgang mischen.

Karten kosten 15 Euro und sind unter Tel. 04521/776062 erhältlich.