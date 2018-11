Tannenbäume für die Kitas gestiftet

von Achim Krauskopf

23. November 2018, 18:41 Uhr

Keine Kita in der Gemeinde Süsel ohne Weihnachtsbaum: Nach diesem Motto stiftete Tim Voß (hinten links) aus Zarnekau allen Kindergärten einen Tannenbaum. Kinder und Eltern des St.-Laurentius-Kindergartens und der Kita „Nesthäckchens“ aus Süsel konnten sich in einer Schonung des Hofes Voß in Zarnekau einen Baum aussuchen, die Kita Kunterbunt in Groß Meinsdorf bekam einen geliefert. Die Kita in Bujendorf hätte auch einen bekommen, brauchte aber keinen mehr, sie habe schon einen aus der Elternschaft geschenkt bekommen, sagte Voß.